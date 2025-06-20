ЄС пригрозив заходами у відповідь, якщо торговельні переговори зі США проваляться

Домбровскіс: Ми вважаємо за краще знайти взаємоприйнятне рішення і в певному сенсі зняти торговельну напруженість

У разі провалу домовленостей ЄС готовий вдатися до заходів для захисту своїх економічних інтересів і бізнесу

Європейський Союз продовжує активні торговельні перемовини зі Сполученими Штатами напередодні 9 липня – дати, коли можуть бути запроваджені нові мита. Про це повідомив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами Домбровскіса, Брюссель прагне досягти прогресу в переговорах і знайти компроміс: «Ми вважаємо за краще знайти взаємоприйнятне рішення і в певному сенсі зняти торговельну напруженість».

Водночас він застеріг, що у разі провалу домовленостей ЄС готовий вдатися до заходів для захисту своїх економічних інтересів і бізнесу.

Коментуючи припущення про можливе збереження США базового тарифу у 10% за президентства Дональда Трампа, Домбровскіс наголосив, що так звані «взаємні тарифи» – це спекуляції, які не відображають реального стану переговорного процесу.

Нагадаємо, США перенесли термін введення мит для європейських товарів у розмірі 50% до 9 липня. Як пише «Главком», про це повідомило Bloomberg з посиланням на слова американського президента Дональда Трампа.

«У нас була дуже приємна розмова, я погодився перенести (дедлайн стосовно мит, – «Главком»)», – сказав він за підсумками телефонної розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляєн в Х також назвала дзвінок «хорошим» та зазначила, що сторонам для досягнення «вигідної угоди» знадобиться час до 9 липня.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Нові тарифи поширюються на похідні сталеві та алюмінієві вироби.

Зазначається, що сталь та алюміній з Великої Британії продовжуватимуть оподатковуватися за ставкою 25% через рамкову торговельну угоду, хоча ці ставки можуть бути скориговані з 9 липня, якщо уряд США вирішить, що Велика Британія не дотримується рамкових умов.