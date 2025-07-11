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Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

Що в Римі говорили про громади і децентралізацію?

glavcom.ua
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кКли розпочалася децентралізація понад 11 років тому – зник прокурорський нагляд за роботою органів місцевого самоврядування
колаж: holka.org.ua

Війна дійсно довела, що реформа децентралізації була вдалою реформою

У другий день Конференції в Римі обговорювали важливе для України і для міжнародних партнерів питання – реформу децентралізації, проведення якої вкрай важливе з огляду на євроінтеграційні процеси. У цій дискусійній панелі під час URC брали участь до 10 учасників. Україну представляли зокрема заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін та народний депутат Віталій Безгін («Слуга народу»).

Рябикін наголосив, що громади під час повномасштабного вторгнення відіграли ключову роль:

«Вони зустріли ворога так, щоб у ворога під ногами горіла земля. Ось це і є роль українських громад. Ця війна – вона ціннісна. Ця війна не за території. Недоімперія намагається взяти нашу державу до своїх лап, щоб продовжувати впливати. Наразі фронт рухається, люди переселяються, органи державної влади і місцеве самоврядування працюють з цими викликами. Я хочу подякувати всім і органам місцевого самоврядування і оргазм виконавчої влади, бо ми продовжуємо розвивати, відстоювати і захищати свою країну. Хочу подякувати нашим не хочу вживати слова міжнародним партнерам, – друзям».

Що в Римі говорили про громади і децентралізацію? фото 1
фото: holka.org.ua

Мер італійського міста Турин Стефано Ло Руссо наголосив на тому, що є виклик перетворити трагедію на можливості:

«Ця агресія зачепила не тільки Україну, а цілу Європу. Україна готується до повноцінного членства в ЄС. Децентралізація тут дуже актуальна тема. Розподіл між центральною та місцевою владою дуже важливий, якщо говорити про функції. Італія – це країна муніципалітетів і у нас міста, поліси, відігравали дуже важливу роль. Міста зможуть відігравати важливу роль як рушії розвитку територій. Ми намагаємося працювати з нашими громадянами, вони можуть приходити до мерів, озвучувати потреби, не як до президента. Італія, звісно чудова модель, але не єдина. Втім, може бути для України непоганим зразком».

Під час конференції народного депутата Віталія Безгіна запитали про те, який курс зараз тримає парламент у контексті децентралізації. Він зазначив, що з огляду на досвід, який отримала Україна під час війни, то Європа теж може знайти, що запозичити для себе:

«На жаль, Україна сьогодні унікальний приклад. Ми вже переходимо на четвертий рік повномасштабної війни. Децентралізація дала нам той баланс, який дозволив вистояти в цей історичний момент. Кожна країна має бути готова до тих ризиків, які несе Росія. І тут Україна має свій досвід. Якщо дивитися на різні громади – Херсон чи Львів, то вони мають абсолютно різні проблеми. Хтось між постійним обстрілами, а хтось вирішує питання з внутрішньо переміщеними особами. Нас не можна порівнювати з Хорватією чи з Боснією і Герцоговиною. У нас інший масштаб територій і різний розмір конфлікту. Є й питання щодо того, як переходити від військових адміністрацій, коли громади біля кордону з Росією. Розмежування влади на різних рівнях – це дійсно проблема на сьогодні. Це не лише показник, що нам треба змінювати механізм».

Що в Римі говорили про громади і децентралізацію? фото 2
фото: holka.org.ua

Виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан на заході не був, але в нього вдалося отримати коментарі:

«Розподіл повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування на основі принципу субсидіарності повинен бути здійснений остаточно, з максимальною передачею повноважень на найближчий до громадян рівень влади, з уніфікацією повноважень органів місцевого самоврядування та максимальною цифровізацією їх виконання. Про це йдеться у Концепції відновлення місцевого самоврядування України, яку розробили за участі міжнародних партнерів. Її схвалило і правління Асоціації міст України у 2024 році. Тут визначені вимоги до власних та делегованих повноважень: треба забезпечити гарантії самостійності органів місцевого самоврядування через чіткий поділ власних і делегованих завдань».

Війна дійсно довела, що реформа децентралізації була вдалою реформою – громади дійсно після ЗСУ відігравали у захисті найважливішу роль. Разом з тим в умовах воєнного стану центральна влада може зловживати введенням військових адміністрацій там, де це не виправдано і тоді це підриває місцеве самоврядування. 

Окрім того, варто нагадати, що коли розпочалася децентралізація понад 11 років тому – зник прокурорський нагляд за роботою органів місцевого самоврядування. Замість нього обіцяли створити префектів. Про це Петро Порошенко говорив ще 2015 року. Далі він те ж саме обіцяв перед наступними президентськими виборами. Встановити цей нагляд не вдалося ані до президентських виборів 2019 року, ані після. Без встановлення нагляду за роботою органів місцевого самоврядування реформа децентралізації не буде завершеною. 

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Теги: децентралізація земля війна Україна самоврядування

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