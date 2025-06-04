Швейцарія розширила санкції проти Росії

Деякі з підсанкційних осіб, дотичні до російського оборонного та військового комплексу

Державний секретаріат Швейцарії з питань економіки приєднався до нових обмежувальних заходів проти Росії, ухвалених Євросоюзом у межах 17-го пакету санкцій. Про це повідомляє Главком з посиланням на сайт уряду країни.

Під санкціями опинилися 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їм буде заморожено активи. Для фізичних осіб також запроваджується заборона на в'їзд і транзит через Швейцарію. Санкції спрямовано насамперед проти тих, хто підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Крім цього, під заборону на купівлю, продаж і надання послуг потрапили ще 189 суден з третіх країн. В основному, мова про танкери, що входять до «тіньового флоту» Росії, які обходять встановлені граничні ціни на російську нафту і нафтопродукти або перевозять військові вантажі для Росії.

У торговельному секторі посилено заходи експортного контролю щодо 31 нової структури, включаючи ті, що розташовані в третіх країнах. Нарешті, аналогічно заходам ЄС, розширено перелік товарів, що сприяють військовому та технологічному посиленню Росії.

Як відомо, Європейський Союз 20 травня запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник президента Дональда Трампа, та сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту «Великої сімки», що відбудеться в Альберті, Канада, з 15 по 17 червня.

Законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від американського президента Дональда Трампа. Так, ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч закликав підтримати законопроєкти про запровадження санкцій проти Росії.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав запровадження Конгресом США більш жорстких санкцій проти Російської Федерації.