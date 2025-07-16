Зеленський заявив, що Трамп зацікавився українськими дронами

Зеленський: Я сказав, що хочу купувати у вас те, чого більше ні в кого немає. А Трамп відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники

Під час недавньої телефонної розмови Зеленського та Трампа стало відомо, що американський президент зацікавлений у купівлі українських безпілотників

Президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

«Я сказав йому: «Я вас дуже прошу, обговорімо стратегічний повітряний щит для України». Йдеться не лише про системи Patriot – є багато інших речей. Ми самі багато чого виробляємо, багато робимо для захисту нашого неба і наших людей», – розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що американський лідер несподівано висловив зацікавленість у придбанні українських дронів.

«Я сказав, що хочу купувати у вас те, чого більше ні в кого немає. А Трамп відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники. Я вважаю, що це взаємовигідна співпраця. І дуже сподіваюся, що США допоможуть нам захистити наше небо. Це надзвичайно важливо», – додав президент України.

Раніше ми писали, що після чергової російської атаки на Україну Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після однієї з атак на Україну. Він підтримав ініціативу німецького лідера та запропонував навіть більше, ніж просив Мерц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.