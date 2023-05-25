Міст, на який чекали понад 50 років: Сенат Італії повідомив гарну новину

Італію та Сицилію з'єднає міст, про який мріяли ще з часів Римської імперії

Італійський Сенат у середу схвалив урядову постанову про будівництво мосту, який з’єднає материкову частину країни з островом Сицилія через Мессінську протоку. Про це повідомляє Rai News.

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Рішення, яке під оплески коаліційних партій схвалили 103 італійські сенатори проти 49, віцепрем’єр-міністр і міністр інфраструктури Маттео Сальвіні назвав «історичним».

«Говорити про історичний день, на який чекали понад 50 років, абсолютно доречно. Він (міст – ред.) забезпечить понад 100 тисяч реальних робочих місць, він заощадить сицилійцям 6 мільярдів євро на рік», – заявив він.

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За словами Сальвіні, будівельні роботи почнуться наступного року. Поки не уточнювалось, коли саме міст остаточно зведуть.

Міст через Мессінську протоку спроєктований за схемою висячого моста. Довжина його центрального прольоту становитиме 3300 метрів, ширина – 60,4 метра, розташовуватиметься він на висоті 65 метрів над рівнем моря для транзиту великих суден.

Планується, що міст матиме шість автомобільних смуг – по три в кожному напрямку – та дві залізничні колії, що забезпечить пропускну здатність до шести тисяч автомобілів на годину та 200 поїздів на добу.