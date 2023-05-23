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Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
У Воронежі спалахнула масштабна пожежа
фото з відкритих джерел

У російському Воронежі спалахнула сильна пожежа

У Росії в місті Воронеж спалахнула масштабна пожежа. У Бєлгороді стався приліт до будівлі ФСБ. Кулеба здійснив візит до Марокко. Зустріч міністрів відбулася в межах другого турне глави українського МЗС країнами Африки. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Пожежа у Воронежі

Вогонь спалахнув у складському приміщенні, де зберігали вироби із пластмаси. 

В небо над містом здійнявся яскравий вогонь, оповитий густим чорним димом.

«Площа пожежі – 200 кв. Будівля стоїть окремо, тож загрози розповсюдження вогню немає. Працює 8 одиниць техніки та 29 пожежників. Йде активне гасіння», – йдеться в повідомленні.

«Бавовна» у Бєлгороді

Журналісти з посиланням на джерела пишуть, що в Бєлгороді атаковано з БПЛА відділи МВС і ФСБ

У Бєлгороді – приліт до будівлі ФСБ. 

На місці аварії працювали пожежні машини та швидка.

Візит Кулеби до Марокко

Україна та Марокко проведуть переговори щодо спрощення торгівлі, щоб збільшити її обсяги, визначити перспективні напрями економічної взаємодії та пожвавити прямі контакти бізнесу.

Відповідна домовленість досягнута міністрами закордонних справ України та Марокко Дмитром Кулебою і Нассером Бурітою.

Також очільники дипломатій домовилися про переговори щодо спрощення візового режиму між Україною і Марокко.

Зазначається, що Кулеба здійснив перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з моменту встановлення дипломатичних відносин 1992 року.

Окрему увагу дипломати приділили формулі миру Президента України Володимира Зеленського. Міністр наголосив, що війна приносить нестабільність, яку особливо гостро відчувають у країнах Африки.

Кулеба запросив Марокко приєднатися до втілення української мирної формули. За його словами, це буде справжній внесок у мир не лише в Україні, але й на Африканському континенті.

За підсумками переговорів міністри підписали меморандум про співпрацю між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка та Марокканською дипломатичною академією.

У Києві та низці областей України лунали сирени

Повітряна тривога у  Києві та низці областей тривала менше ніж 15 хвилин.

Сирени почали лунати о 23:03, а про відбій повітряної тривоги повідомили о 23:15.

Моніторингові групи повідомляли про ракетно-шахедну небезпеку для половини країни.

Тривога лунала через можливе застосування балістичної зброї. Зльотів стратегічної авіації не зафіксували.

Тривогу було оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Журналісти розкрили роль сина Азарова

Син підозрюваного у держзраді експрем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексій Азаров має російське громадянство і з травня 2021 р. контролює російську шахту «Ростовская» через довірену особу – Дмітрія Казантаєва. 

Протягом 2021-2022 рр. співвласником двох російських шахт у м. Гуково – «Ростовская» і «Замчаловская» (не веде видобуток) – став Дмітрій Казантаєв. Він володіє часткою в обох шахтах (51%) в інтересах сина Миколи Азарова Олексія.

Це підтвердив другий співвласник шахт – бізнесмен Василь Данилів (формально партнером Казантаєва виступає дружина Даниліва).

За словами Василя Даниліва, він особисто проводив переговори з Олексієм Азаровим щодо придбання часток у шахтах після того, як його попередній партнер вирішив вийти з даного бізнесу.

Крім того, українські фірми, якими володів або керував Казантаєв, фігурують у кримінальному провадженні в Україні як підконтрольні Олексію Азарову. А в РФ Казантаєв після 2014 р. став партнером дружини і тестя Олексія Азарова у кількох російських компаніях.

Як Нацполіція розслідує сексуальні злочини окупантів

Національна поліція України (НПУ) створила на деокупованих територіях восьми областей вісім спеціальних груп поліції для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.

Про це під час конференції «#U4J: Respect. Support. Justice» заявив в.о. керівника НПУ Іван Вигівський.

На його думку, у цьому питанні дуже важливо правильно підійти до документування цих злочинів та правильно налагодити психологічний контакт із потерпілими.

Окремо т.в.о. глави НПУ поінформував, що Офіс генпрокурора торік розробив відповідну пам'ятку щодо особливостей проведення слідчих дій (у цих випадках — ред.), де детально розписано весь алгоритм.

Він зазначив, що сексуальне насильство під час війни - це злочин без строку давності, і що часто ці злочини залишаються латентними.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється. 

Теги: пожежа росія міністр війна Меморандум прокурор машини Миколаїв поліція дружина злочин Марокко громадянство ворог переговори тривога бізнесмен

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