Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одіозний митрополит РПЦ втратив посаду після секс-скандалу з юнаком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Одіозний митрополит РПЦ втратив посаду після секс-скандалу з юнаком
Келійник Георгій Сузукі (справа) заявив про домагання з боку митрополита Іларіона (зліва)
фото: «Нова газета. Європа»

Митрополит Іларіон неодноразово проводив час з юнаком-прислужником азійського походження у ліжку

Колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва), обвинуваченого в секс-домаганнях до келійника, відсторонено від посади. Відповідне рішення ухвалив синод, повідомляють російські ЗМІ.

Іларіон очолював Будапештсько-Угорську єпархію, Синодальну біблійно-богословську комісію і комісію Міжсоборної присутності з богослов'я і богословської освіти. Патріархія РПЦ сформувала комісію з вивчення ситуації в єпархії.

Як зазначалося в розслідування, два роки тому Іларіона відправили керувати Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ. З того часу він встиг отримати угорський паспорт та купити маєток під Будапештом вартістю €4,9 млн. У нього деякий час служив келійником юнак із російсько-японської родини Георгій Сузукі. 

Георгій розповів, що спочатку жив у своїй келії та бачився з митрополитом лише у справах, але вже за кілька тижнів Іларіон запропонував йому переїхати до кімнати своєї квартири для допомоги по господарству, на що хлопець погодився.

Якось Іларіон, як зазначив Сузукі, відвіз його на дачу у Франції. Там Георгій захворів і кілька днів пролежав із високою температурою. Тоді, за його словами, і відбувся його перший фізичний контакт із митрополитом. Потім вони все частіше стали проводити час у ліжку разом.

Натомість Іларіон називав звинувачення у сексуальних домаганнях безпідставними та обіцяв подати судовий позов про наклеп. Як зазначають журналісти, за кілька днів до рішення синоду із сайту парафії, де служить Іларіон, зникли всі згадки про келійника, який звинувачував митрополита в домаганнях.

Публічно митрополит Іларіон неодноразово схвалював російський закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди» та заявляв про те, що людину можна «повернути» до традиційної у розумінні церкви орієнтації. Попри це версія юнака здалася деяким коментаторам досить переконливою.

Зазначимо, митрополит Іларіон вважався правою рукою та можливим наступником патріарха Кирила. Однак у червні 2022 року його раптово звільнили з посади голови відділу зовнішніх зв’язків РПЦ та відіслали за кордон.

Читайте також: РПЦ відправила в Будапешт «пастора Штірліца»
Теги: педофіл священник секс Угорщина РПЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан уперше за 12 років прибув до Києва з неоголошеним візитом
Візит Орбана до Києва. Розбираємо ключові моменти
3 липня, 13:23
Кулеба здивував користувачів соцмереж своєю краваткою
Мережа обговорює краватку Кулеби, яку він одягнув на зустріч із Орбаном (фото)
2 липня, 15:15
Літак Орбана приземлився в аеропорті «Внуково»
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан офіційно прибув до Москви
5 липня, 12:42
Орбан назвав зустріч з Путіним особливою, оскільки вона відбулась під час війни
Орбан розповів, який висновок зробив після візиту до Москви
6 липня, 03:18
ISW: Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України
ISW: Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України
7 липня, 04:52
За даними ЗМІ, урядовий літак летить із Будапешта до Пекіна, і Орбан може перебувати на його борту
Після анонсу «несподіваних» візитів літак Орбана вилетів до Китаю – ЗМІ
7 липня, 22:15
Президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань
Урсула фон дер Ляєн скасувала візит єврокомісарів до Угорщини
16 липня, 08:31
Уночі на Київщині працювали сили ППО
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
До міжнародних змагань Стівен ван де Вельде повернувся у 2018 році
Очільник МОК Бах прокоментував допуск до Олімпіади засудженого за педофілію волейболіста
24 липня, 11:25

Соціум

Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ
Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
Українським біженцям у Канаді доведеться «посунутись»? До чого тут Судан
Українським біженцям у Канаді доведеться «посунутись»? До чого тут Судан
Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії
Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії
Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область
Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область
Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців
Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9821
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9011
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8678
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua