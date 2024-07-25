Одіозний митрополит РПЦ втратив посаду після секс-скандалу з юнаком

Митрополит Іларіон неодноразово проводив час з юнаком-прислужником азійського походження у ліжку

Колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва), обвинуваченого в секс-домаганнях до келійника, відсторонено від посади. Відповідне рішення ухвалив синод, повідомляють російські ЗМІ.

Іларіон очолював Будапештсько-Угорську єпархію, Синодальну біблійно-богословську комісію і комісію Міжсоборної присутності з богослов'я і богословської освіти. Патріархія РПЦ сформувала комісію з вивчення ситуації в єпархії.

Як зазначалося в розслідування, два роки тому Іларіона відправили керувати Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ. З того часу він встиг отримати угорський паспорт та купити маєток під Будапештом вартістю €4,9 млн. У нього деякий час служив келійником юнак із російсько-японської родини Георгій Сузукі.

Георгій розповів, що спочатку жив у своїй келії та бачився з митрополитом лише у справах, але вже за кілька тижнів Іларіон запропонував йому переїхати до кімнати своєї квартири для допомоги по господарству, на що хлопець погодився.

Якось Іларіон, як зазначив Сузукі, відвіз його на дачу у Франції. Там Георгій захворів і кілька днів пролежав із високою температурою. Тоді, за його словами, і відбувся його перший фізичний контакт із митрополитом. Потім вони все частіше стали проводити час у ліжку разом.

Натомість Іларіон називав звинувачення у сексуальних домаганнях безпідставними та обіцяв подати судовий позов про наклеп. Як зазначають журналісти, за кілька днів до рішення синоду із сайту парафії, де служить Іларіон, зникли всі згадки про келійника, який звинувачував митрополита в домаганнях.

Публічно митрополит Іларіон неодноразово схвалював російський закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди» та заявляв про те, що людину можна «повернути» до традиційної у розумінні церкви орієнтації. Попри це версія юнака здалася деяким коментаторам досить переконливою.

Зазначимо, митрополит Іларіон вважався правою рукою та можливим наступником патріарха Кирила. Однак у червні 2022 року його раптово звільнили з посади голови відділу зовнішніх зв’язків РПЦ та відіслали за кордон.