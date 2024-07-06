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Орбан розповів, який висновок зробив після візиту до Москви

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Орбан розповів, який висновок зробив після візиту до Москви
Орбан назвав зустріч з Путіним особливою, оскільки вона відбулась під час війни
фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що хоче продовжувати свої «миротворчі» зусилля

Угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими. Про це Орбан заявив на пресконференції з російським диктатором Путіним у Москві.

Прем'єр-міністр Угорщини сказав, що ця зустріч з Путіним є особливою, оскільки «відбулась під час війни».

«За останні два з половиною роки ми зрозуміли, що ми не можемо досягти миру без діалогу та дипломатичних каналів», – сказав він.

За словами Орбана, Угорщина – одна з небагатьох країн, яка може говорити з обома сторонами війни, яку розв’язала РФ. Саме тому він був у Києві і саме тому він приїхав до Москви.

«Я відчув, що позиції дуже далекі один від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру, але перший важливий крок до діалогу вже зроблено», – додав угорський прем'єр.

Він також заявив, що хоче продовжувати свої «миротворчі» зусилля.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи візит прем’єра Віктора Орбана в Москву, заявила, що умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан

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