Очільник МОК Бах прокоментував допуск до Олімпіади засудженого за педофілію волейболіста

До міжнародних змагань Стівен ван де Вельде повернувся у 2018 році

Ван де Вельде у 2016 році був засуджений за зґвалтування 12-річної дівчинки

Очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що в нього немає особистої позиції щодо допуску до Олімпіади волейболіста, який відбув термін за педофілію.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Парижі виступить нідерландський пляжний волейболіст Стівен ван де Вельде, який у 2016 році був засуджений за зґвалтування 12-річної дівчинки.

«Це питання Національного олімпійського комітету Нідерландів. Вони ухвалюють рішення. Я не маю особистої позиції з цього питання. Усі ці питання вирішує НОК країни, яку представляє спортсмен», – заявив голова Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, ван де Вельде у 2016 році у Британії мав секс із 12-річною місцевою дівчинкою, з якою познайомився у соцмережах. Він визнав провину за трьома звинуваченнями у зґвалтуванні і був засуджений до чотирьох років позбавлення волі. Однак, волейболіст відбув лише рік свого терміну в Нідерландах.

До міжнародних змагань Стівен ван де Вельде повернувся у 2018 році.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.