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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

РПЦ відправила в Будапешт «пастора Штірліца»

glavcom.ua
Митрополит Іларіон Алфєєв має важливу роль комунікатора

Митрополит Іларіон Алфєєв – Штірліц і пастор Шлаг в одній особі

Знаючи історію дотеперішньої довготривалої та щирої командної праці кремлівських спецслужб і кремлівського патріархату я ні за що не повірю, що активність уряду в Будапешті в напрямку підриву євроінтеграції України та надання допомоги від Заходу у війні проти РФ – з одного боку, – і те, що саме в Будапешті сидить «колишній» моспатріархійний топ-дипломат митрополит Іларіон Алфєєв, з іншого – лише «випадковий збіг обставин».

На мою думку останній – Штірліц і пастор Шлаг в одній особі.

І його роль комунікатора – вельми важлива, хоча і тіньова.

Джерело
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Теги: РПЦ Угорщина релігія

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