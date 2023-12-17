РПЦ відправила в Будапешт «пастора Штірліца»

Митрополит Іларіон Алфєєв – Штірліц і пастор Шлаг в одній особі

Знаючи історію дотеперішньої довготривалої та щирої командної праці кремлівських спецслужб і кремлівського патріархату я ні за що не повірю, що активність уряду в Будапешті в напрямку підриву євроінтеграції України та надання допомоги від Заходу у війні проти РФ – з одного боку, – і те, що саме в Будапешті сидить «колишній» моспатріархійний топ-дипломат митрополит Іларіон Алфєєв, з іншого – лише «випадковий збіг обставин».

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На мою думку останній – Штірліц і пастор Шлаг в одній особі.

І його роль комунікатора – вельми важлива, хоча і тіньова.