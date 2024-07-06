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Секс-скандал в РПЦ. Впливовий митрополит опинився у ліжку з юним монахом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Секс-скандал в РПЦ. Впливовий митрополит опинився у ліжку з юним монахом
Келійник Георгій Сузукі (справа) заявив про домагання з боку митрополита Іларіона (зліва)
фото: «Нова газета. Європа»

Митрополит Іларіон називає звинувачення у сексуальних домаганнях безпідставними та обіцяє подати в суд за наклеп

Колишнього главу відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Григорій Алфєєв) звинувачено у сексуальних домаганнях. Хлопець, який працював у митрополита келійником, розповів про сексуальні домагання з боку Іларіона. Про це йдеться у розслідуванні, яке публікує «Нова газета. Європа».

Зазначається, що два роки тому Іларіона відправили керувати Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ. З того часу він встиг отримати угорський паспорт та купити маєток під Будапештом вартістю €4,9 млн. У нього деякий час служив келійником юнак із російсько-японської родини Георгій Сузукі. 

Георгій розповів, що спочатку жив у своїй келії та бачився з митрополитом лише у справах, але вже за кілька тижнів Іларіон запропонував йому переїхати до кімнати своєї квартири для допомоги по господарству, на що хлопець погодився.

Якось Іларіон, як зазначив Сузукі, відвіз його на дачу у Франції. Там Георгій захворів і кілька днів пролежав із високою температурою. Тоді, за його словами, і відбувся його перший фізичний контакт із митрополитом. Потім вони все частіше стали проводити час у ліжку разом. При цьому безпосередньо до сексуального акту, як стверджує Георгій, не дійшло.

«Він (митрополит Іларіон – ред.) казав: «Я хочу відчувати тебе шкірою. Я як батько хочу вкладати тебе». Я не хотів, щоб він був у ліжку, але він тоді стукав у двері», – розповів Георгій Сузукі.

За словами хлопця, він був під постійним психологічним тиском, а у вересні 2023 року, коли спробував висловити невдоволення, почав отримувати від Іларіона погрози.

«Я не міг говорити прямо: «Владико, я не хочу з вами спати». Мені завжди було неприємно, але я боявся. Він високопоставлена ​​людина, і якщо їй протистояти, то буде дуже погано», – сказав Георгій.

Іларіон називає звинувачення у сексуальних домаганнях безпідставними та обіцяє подати судовий позов про наклеп.

Публічно митрополит Іларіон неодноразово схвалював російський закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди» та заявляв про те, що людину можна «повернути» до традиційної у розумінні церкви орієнтації. Попри це версія юнака здалася деяким коментаторам досить переконливою.

Зазначимо, митрополит Іларіон вважався правою рукою та можливим наступником патріарха Кирила. Однак у червні 2022 року його раптово звільнили з посади голови відділу зовнішніх зв’язків РПЦ та відіслали за кордон.

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Теги: РПЦ скандал

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