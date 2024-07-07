Після анонсу «несподіваних» візитів літак Орбана вилетів до Китаю – ЗМІ
Угорський уряд поки не надав жодної інформації про візит
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше цього тижня побував у Києві та Москві, може прямувати до столиці Китаю Пекіна. Про це повідомляють угорські новинні сайти з посиланням на дані радіолокаційного відстеження.
За даними порталу 444.hu, урядовий літак Dassault Falcon 7X летить із Будапешта до Пекіна, і голова угорського уряду Віктор Орбан може перебувати на його борту.
«Угорський уряд поки не надав жодної інформації про дорогу. Ми запитали Берталана Хаваші, речника Орбана, і відділ преси кабінету прем’єр-міністра про це питання, і повідомимо вам, щойно отримаємо відповідь», – вказує видання.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.
«Я проведу кілька зустрічей наступного тижня, які будуть такими ж несподіваними і все ще під дуже сильним контролем. Тільки коли я приїду, всі здивуються, що я все-таки там», – заінтригував глава угорського уряду.
5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Перед цим прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан побував у Києві, де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.
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