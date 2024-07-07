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Після анонсу «несподіваних» візитів літак Орбана вилетів до Китаю – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Після анонсу «несподіваних» візитів літак Орбана вилетів до Китаю – ЗМІ
За даними ЗМІ, урядовий літак летить із Будапешта до Пекіна, і Орбан може перебувати на його борту
фото: Reuters

Угорський уряд поки не надав жодної інформації про візит

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше цього тижня побував у Києві та Москві, може прямувати до столиці Китаю Пекіна. Про це повідомляють угорські новинні сайти з посиланням на дані радіолокаційного відстеження.

За даними порталу 444.hu, урядовий літак Dassault Falcon 7X летить із Будапешта до Пекіна, і голова угорського уряду Віктор Орбан може перебувати на його борту.

«Угорський уряд поки не надав жодної інформації про дорогу. Ми запитали Берталана Хаваші, речника Орбана, і відділ преси кабінету прем’єр-міністра про це питання, і повідомимо вам, щойно отримаємо відповідь», – вказує видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.

«Я проведу кілька зустрічей наступного тижня, які будуть такими ж несподіваними і все ще під дуже сильним контролем. Тільки коли я приїду, всі здивуються, що я все-таки там», – заінтригував глава угорського уряду.

5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Перед цим прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан побував у Києві, де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

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Теги: міністр Китай Угорщина літак Віктор Орбан

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