Головна Світ Політика
search button user button menu button

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан офіційно прибув до Москви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан офіційно прибув до Москви
Літак Орбана приземлився в аеропорті «Внуково»
фото: X/Віктор Орбан

У межах візиту до РФ Орбан має зустрітися з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви. Відповідну заяву зробив його прессекретар.

Як повідомляють російські ЗМІ, борт з Орбаном приземлився в аеропорті «Внуково».

Зокрема, у межах візиту Орбан має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше угорський журналіст Саболч Пані заявив, що літак прем'єр-міністра вилетів з Будапешта та залетів у повітряний простір Білорусі на тлі повідомлень ЗМІ про заплановану зустріч Орбана з Володимиром Путіним у Москві.

Тим часом голова ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив візит Орбана до РФ. Він каже, що це відбувається виключно в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. Раніше Боррель зауважував, що Будапешт, який головує в Раді ЄС, не може взаємодіяти з РФ від імені Євросоюзу.

«Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі», – наголосив Боррель.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан прокоментував свій візит до Києва.  

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

Читайте також: 

Теги: росія путін Угорщина Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хун Сен заявив що представників Камбоджі на саміті по Україні не буде
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
10 червня, 12:15
Немає жодної ймовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні
Коли Путін застосує ядерну зброю? Секретар РНБО назвав умову
17 червня, 10:17
Норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини
Угорщина повідомила, чи видаватиме посвідки українцям з протермінованими паспортами
18 червня, 11:34
Можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні
Білий дім занепокоєний поглибленням відносин Росії та КНДР
18 червня, 02:54
У 2023 році Забродський склав мандат нардепа для роботи в керівництві ЗСУ
Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ
20 червня, 13:10
На місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу, мобільна оперативна група ДСНС та усі профільні служби
Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську
29 червня, 21:30
Міжнародний союз електрозв'язку висловив стурбованість через втручання РФ в роботу супутників
ООН просить Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем
2 липня, 04:26
Росіяни Часів Яр перетворили у руїну
Тотальна руїна: ЗСУ показали, який зараз вигляд має Часів Яр (фото)
Вчора, 19:55
F-35A здатні уникати радіолокаційного виявлення
США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії
Вчора, 20:21

Політика

Британський король прийняв відставку прем’єра Сунака
Британський король прийняв відставку прем’єра Сунака
Газета Financial Times пояснила, як головування Угорщини вплине на ЄС
Газета Financial Times пояснила, як головування Угорщини вплине на ЄС
Байден попросив не планувати йому заходи після 20:00, щоб більше спати – ЗМІ
Байден попросив не планувати йому заходи після 20:00, щоб більше спати – ЗМІ
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан офіційно прибув до Москви
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан офіційно прибув до Москви
Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант
Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант
Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих
Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
12K
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
9975
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
8872
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)

Новини

Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Сьогодні, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua