Урсула фон дер Ляєн скасувала візит єврокомісарів до Угорщини

Президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань

Рішення фон дер Ляєн пов'язане з початком головування Угорщини в Раді ЄС

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини. Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Мамер зазначив, що у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Натомість візит колегії до головуючої країни, не відбудеться.

У відповідь міністр європейських справ Угорщини Янош Бока на своїй сторінці в Х повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається «відданим щирій співпраці» з установами європейського блоку та державами-членами.

«Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?» – написав Бока.

Як повідомлялося, лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії.

До слова, речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди.