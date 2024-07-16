Головна Світ Політика
search button user button menu button

Урсула фон дер Ляєн скасувала візит єврокомісарів до Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Урсула фон дер Ляєн скасувала візит єврокомісарів до Угорщини
Президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань
фото з відкритих джерел

Рішення фон дер Ляєн пов'язане з початком головування Угорщини в Раді ЄС

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини. Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Мамер зазначив, що у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Натомість візит колегії до головуючої країни, не відбудеться.

У відповідь міністр європейських справ Угорщини Янош Бока на своїй сторінці в Х повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається «відданим щирій співпраці» з установами європейського блоку та державами-членами.

«Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?» – написав Бока.

Як повідомлялося, лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії.

До слова, речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди.

Читайте також: Новий Європарламент. Троянські коні Путіна
Теги: Урсула фон дер Ляєн Угорщина Єврокомісія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай та Європа можуть опинитись у стані торгової війни
Європа готується до потужної торгової війни із Китаєм – The Economist
12 липня, 12:24
Віктор Орбан у Москві заявив, що представляє Раду ЄС, оскільки Угорщина прийняла головування у цій інституції
Куди гребе Орбан? Прем’єр Угорщини затіяв велику гру
8 липня, 17:57
Орбан виступив із черговою заявою щодо України
Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант
5 липня, 10:40
Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
2 липня, 19:42
Очільницею Європейської комісії вдруге стане Урсула фон дер Ляйєн, президентом Європейської ради – Антоніу Кошту, зовнішню політику ЄС у свої руки візьме Кая Каллас
Хто тепер керуватиме Євросоюзом: новий тріумфірат Союзники
28 червня, 13:00
Слова Угорщини нагадують гасло ексочільника Білого дому Дональда Трампа, сказані під час балотування на посаду президента США в 2016 році: «Зробимо Америку великою знову»
Угорщина сплагіатила гасло Трампа для головування в ЄС: реакція Єврокомісії
25 червня, 17:09
Європа не залишить Росію без нового пакету санкцій
Євросоюз готує новий сюрприз росіянам? Фінляндія розповіла про плани щодо санкцій
24 червня, 11:09
Боррель заявив, що у ЄС створили механізм обходу вето на закупівлю зброї за рахунок активів РФ
Використання активів РФ для закупівлі озброєння Україні: Боррель розробив новий механізм
24 червня, 10:52
Переможцем у групі А стає Німеччина
Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу
24 червня, 00:51

Політика

Посол України в Туреччині: Є список компаній, які готові зайти на український ринок
Посол України в Туреччині: Є список компаній, які готові зайти на український ринок
«Руйнівні наслідки» для Сеула: КНДР посилює погрози через антипхеньянські листівки
«Руйнівні наслідки» для Сеула: КНДР посилює погрози через антипхеньянські листівки
Мін'юст США оскаржить рішення про закриття справи Трампа щодо секретних документів
Мін'юст США оскаржить рішення про закриття справи Трампа щодо секретних документів
Урсула фон дер Ляєн скасувала візит єврокомісарів до Угорщини
Урсула фон дер Ляєн скасувала візит єврокомісарів до Угорщини
Держдеп США прокоментував участь Росії в другому Саміті миру
Держдеп США прокоментував участь Росії в другому Саміті миру
Ілон Маск планує виділяти $45 млн щомісяця на підтримку Трампа
Ілон Маск планує виділяти $45 млн щомісяця на підтримку Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
16K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
13K
Вода навколо Нової Зеландії «закипає»: експерти пояснили, що відбувається
11K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6027
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua