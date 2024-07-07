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ISW: Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW: Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України
фото: Reuters

Угорський політик неодноразово намагався підірвати зусилля ЄС щодо надання військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни Росії проти України. Його зусилля спрямовані на підрив європейської підтримки України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, незважаючи на те, що правитель Росії Володимир Путін відкидає посередництво або серйозні переговори. 

ISW звертає увагу на статтю прем’єра Угорщини у Newsweek, опубліковану 5 липня, в якій він звинуватив НАТО у виборі конфлікту, а не миру, для підтримки якого, на його переконання, створювався Альянс.

«Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України», – йдеться у звіті.

Військові аналітики нагадують, що Орбан послідовно виступав проти і підривав зусилля Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. Зміщення фокусу уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан переговори

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