МОЗ: 42% дорослих українців отримали одне щеплення проти коронавірусу

Вже 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби

Загалом в Україні проведено 23,7 млн щеплень

Вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. Як інформує пресслужба МОЗ, 34,2% дорослих українців пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За минулу добу, 25 листопада, в Україні понад 273 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 81,5 тис. людей, повністю імунізовані – 192,3 тис. людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 13,1 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10,6 млн осіб. Загалом проведено 23,7 млн щеплень.

Графіка: МОЗ

МОЗ нагадує, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

До слова, за минулу добу в Україні зафіксовано 600 смертей та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих.

Ще лікар пояснив, чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від Covid-19.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Також повідомлялося, що вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%. Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби.

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