МОЗ: 42% дорослих українців отримали одне щеплення проти коронавірусу
Загалом в Україні проведено 23,7 млн щеплень
Вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. Як інформує пресслужба МОЗ, 34,2% дорослих українців пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
За минулу добу, 25 листопада, в Україні понад 273 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 81,5 тис. людей, повністю імунізовані – 192,3 тис. людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 13,1 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10,6 млн осіб. Загалом проведено 23,7 млн щеплень.
МОЗ нагадує, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
До слова, за минулу добу в Україні зафіксовано 600 смертей та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих.
Ще лікар пояснив, чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від Covid-19.
Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.
Також повідомлялося, що вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%. Водночас щеплення на 80% запобігає важкому перебігу хвороби.