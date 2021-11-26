Вчені з’ясували, як вакциновані поширюють коронавірусну інфекцію

Досліження проводилося у в'язниці для встановлення особливостей передачі коронавірусу у закритих приміщеннях

Дослідження проводили в одній з американських в’язниць

Американські вчені в ході нещодавнього дослідження в одній з американських в’язниць з’ясували, що щеплення суттєво не впливає на здатність людей до передачі коронавірусної інфекції. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів medRxiv.org, повідомляє News Medical.

Як відомо, вакцини від Covid-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу захворювання та смерті. Однак досі були відсутні достовірні дані щодо того, наскільки суттєво щеплення впливає на здатність людей поширювати інфекцію.

Під час дослідження, яке проходило наприкінці літа 2021 року, фахівці із Центрів з контролю та профілактики захворювань за підтримки Федерального бюро в'язниць США протягом кількох тижнів брали мазки з носоглотки у в'язнів в одній з в'язниць штату Техас. На той момент там було інфіковано 74% ув'язнених.

З 95 учасників, включених у дослідження, 78 були повністю вакцинованими, двоє – частково, а 15 людй не мали жодної дози щеплення.

Більшість зі щеплених отримали вакцину Pfizer – 73%, менша кількість – Moderna (18%) і Johnson & Johnson (9%).

Результати ПЛР-тестів показали наявність вірусу в носоглотці в 93% невакцинованих і 70% вакцинованих. Крім того, в обох груп середній термін життя вірусу на слизових оболонках становив 13 днів.

Виняток становили лише ті учасники дослідження, хто раніше перехворів на Covid-19 – у них вірус залишався активним не більш ніж 10 днів, незалежно від того, вакцинувались вони чи ні.

Автори наголосили, що немає статистично значущих відмінностей щодо здатності поширювати коронавірус повністю вакцинованими і тими, хто не щеплений.

Тому заходи із протиепідемічної безпеки, зокрема, у закритих приміщеннях, мають діяти незалежно від статусу вакцинації осіб, які там перебувають.

Раніше міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 42% дорослих українців отримали щонайменше одне щеплення проти коронавірусу.

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