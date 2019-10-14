Сторінки на підтримку Зеленського продаються проросійським організаціям, - віцепрем'єрміністр



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За словами Михайла Федорова, команда Зеленського ніяк не контролювала чисельні спільноти у соцмережі, але намагалася допомагати

Під час президентської виборчої кампанії за три з половиною місяці було створено понад 2000 неофіційних спільнот на підтримку Зеленського

Віцепрем'єрміністр з цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі «Дигиталізація», що пройшов в Fedoriv Hub, повідомив, що деякі неофіційні сторінки на підтримку президента Володимира Зеленського можуть продаватися, в тому числі проросійським організаціям.

Про це повідомляє TK Media.

Зазначається, що під час президентської виборчої кампанії за три з половиною місяці було створено понад 2000 неофіційних спільнот на підтримку Зеленського.

За словами Федорова, команда Зеленського їх ніяк не контролювала, але намагалася допомагати, проводячи вебінари з ведення сторінок.

«Деякі з цих спільнот почали продаватися іншим організаціям, мало не проросійським. Звичайно, це жах. Сьогодні таку проблему побачив», - сказав Федоров.

Федоров зазначив, що «на в той момент це дало великий результат».

«До півтора мільйона (аудиторії в Facebook -ред) людей ми безкоштовно отримали за рахунок підтримки цих спільнот. Я їм досі за це вдячний - вони безкоштовно писали і пишуть контент, поширюють», - сказав Федоров.

Як повідомлялося, Михайло Федоров працював на Володимира Зеленського під час президентських виборів і керував усіма Діджитал-кампаніями.

8 жовтня Офіс президента попередив про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах.

До слова, міністр та радник Зеленського з диджіталізації пересів на дорогу автівку.

Нагадаємо, віцепрем'єр Федоров хоче легалізацію криптовалюти в Україні.