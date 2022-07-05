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  4. Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)
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    Політика

    Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)

    Парламент Молдови перевірили спеціалісти після повідомлення про ймовірне мінування - Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)
    Парламент Молдови перевірили спеціалісти після повідомлення про ймовірне мінування
    фото: Денис Дерменжи / NewsMaker

    Повідомлення про мінування по всьому Кишиневу надійшли електронною поштою

    Два дні поспіль поліція Кишинева отримує повідомлення про мінування. Сьогодні, 5 липня, невідомі повідомили про «мінування» аеропорту, будівлі уряду, парламенту та республіканської лікарні. Повідомлення виявилося неправдивим, передає кореспондент «Главкому».

    Після перевірки вказаних об’єктів інфраструктури, Прикордонна поліція в коментарі місцевому виданню Newsmaker повідомила, що повідомлення виявилися неправдивими.

    Відомо, що повідомлення про мінування різних будівель по всій столиці було отримане електронною поштою. Зокрема, кишинівський аеропорт вже втретє був заблокований за останні дві доби через повідомлення про мінування.

    Всі об’єкти були оглянуті саперами та спеціалістами.

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    Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)
    Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)
    Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)
    Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)
    фото: Денис Дерменжи / NewsMaker

    Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Ворог обстрілює і бомбить міста та села України, катує і вбиває мирне населення. Того самого дня у Молдові оголосили режим надзвичайного стану на 60 днів. Пізніше прем'єр-міністр країни Наталя Гаврилиця заявила, що у Молдові надзвичайний стан діятиме доти, доки в Україні триває війна. Згодом депутати парламенту Молдови проголосували за продовження надзвичайного стану в країні ще на 45 днів, починаючи з 24 червня.

    Також раніше президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

    Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев розповів у інтерв'ю «Главкому», що російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові.

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    Теги: Молдова поліція
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    Молдова другий день поспіль потерпає від «мінувань» (фото)