У Молдові відкриють Центр Ради правосуддя та внутрішніх справ ЄС

Президентка говорить про більше безпеки та стабільності, а також більший захист від загроз війни в Україні

Уперше ЄС відкриває поза своїми межами заклад підтримки для внутрішньої безпеки та управління кордонами

11 липня у Празі в рамках Ради правосуддя та внутрішніх справ ЄС (JAI) підписано Угоду про створення Центру JAI у Кишиневі. Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду.

«Статус країни-кандидата до Європейського Союзу дає перші плоди. Наша країна вперше бере участь у Раді JAI, а також вперше Європейський Союз відкриває за межами своїх кордонів підтримку HUB для внутрішньої безпеки та управління кордонами – в Республіці Молдова. Це гарна новина, бо це означає більше безпеки та стабільності для нас та сусідніх країн, а також більший захист від загроз війни в Україні. Таким чином, ми сприяємо консолідації та розширенню європейського безпекового простору, до якого відтепер увійде і наша країна», – написала Санду.

На думку лідери Молдови, це рішення – доказ довіри європейських партнерів до Молдови та конкретний крок до євроінтеграції країни. Вона анонсувала інші обговорення та рішення, щодо інших галузей, які ще більше зміцнять європейський курс країни.

Нагадаємо, Молдова збільшить фінансування армії. Міноборони країни починає модернізовувати збройні сили.

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