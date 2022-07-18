Молдова знову потерпає від «мінувань» (фото)

Молдова із початку липня регулярно потерпає від «мінувань»

На місці події працює поліція та спеціалісти вибухово-технічного відділу

У Молдові продовжується хвиля повідомлень про замінування адміністративних будівель. Зранку, 18 липня, дирекція Вищої судової палати отримала листа про замінування будівлі. Про це повідомила представниця Вищої судової палати Фатіма Гамурарь, передає кореспондент «Главкому».

«О 8:30 дирекція з моніторингу отримала листа з погрозами про замінування будівлі», – сказала Гамурарь.

На цей час на місці працює поліція та спеціалісти вибухово-технічного відділу.

Як повідомляв «Главком», минулого тижня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися.

Раніше президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев розповів у інтерв'ю «Главкому», що російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові.

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