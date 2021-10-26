Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію

Президент Бразилії відомий своїм негативним ставленням до необхідності щеплень, носіння масок та інших протиепідемічних заходів

Болсонару цитував неправдиві дані про вакцини від Covid-19

Youtube частково заблокував офіційний канал президента Бразилії Жаіра Болсонару. Сервіс позбавив його на тиждень можливості виступати з новими публікаціями. Про це повідомляє CNN Brasil.

Це зроблено через повторне порушення главою держави правил спільноти.

«Ми видалили відео з каналу Жаіра Болсонару за порушення наших правил в частині поширення неправдивої інформації медичного характеру про Covid-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань», – ідеться в заяві.

У ході свого щотижневого прямого ефіру в соцмережах Болсонару недавно процитував публікацію на одному з сайтів, у якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великобританії нібито згодом виявляли СНІД, що вже було спростовано МОЗ Сполученого Королівства. Публікація Болсонару також вже була видалена з платформ, що належать Facebook.

Це вже друге з липня порушення бразильським лідером правил Youtube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститися від зараження коронавірусом.

Як стало відомо, YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу.

Нещодавно Президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув до Нью-Йорка, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо,що раніше президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити $108.

У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працював з дому й не відвідував громадські заходи.

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