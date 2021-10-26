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    Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію

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    Президент Бразилії відомий своїм негативним ставленням до необхідності щеплень, носіння масок та інших протиепідемічних заходів - Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію
    Президент Бразилії відомий своїм негативним ставленням до необхідності щеплень, носіння масок та інших протиепідемічних заходів
    Фото: Reuters

    Болсонару цитував неправдиві дані про вакцини від Covid-19

    Youtube частково заблокував офіційний канал президента Бразилії Жаіра Болсонару. Сервіс позбавив його на тиждень можливості виступати з новими публікаціями. Про це повідомляє CNN Brasil.

    Це зроблено через повторне порушення главою держави правил спільноти.

    «Ми видалили відео з каналу Жаіра Болсонару за порушення наших правил в частині поширення неправдивої інформації медичного характеру про Covid-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань», – ідеться в заяві.

    У ході свого щотижневого прямого ефіру в соцмережах Болсонару недавно процитував публікацію на одному з сайтів, у якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великобританії нібито згодом виявляли СНІД, що вже було спростовано МОЗ Сполученого Королівства. Публікація Болсонару також вже була видалена з платформ, що належать Facebook.

    Це вже друге з липня порушення бразильським лідером правил Youtube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститися від зараження коронавірусом.

    Як стало відомо, YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу.

    Нещодавно Президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув до Нью-Йорка, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

    Нагадаємо,що раніше президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити $108.

    У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

    Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

    На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працював з дому й не відвідував громадські заходи.

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    Теги: Бразилія Facebook президент YouTube
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    Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію