Російські пропагандисти розрекламували пісню про спалену Москву

У російських пропагандистів підгоріло через жартівливу пісню

Жартівливий твір про столицю Росії у вогні написав чернівецький гуморист

Чернівецький гуморист Ілля Клим записав жартівливу пісню про спалену Москву. Твір про російську столицю у вогні він виконав у гумористичному шоу «Вечір колєг». Слова про те, як «палали зорі на Кремлі» наклали на музику однієї із пісень гурту «Океан Ельзи».

Пісня не пройшла повз російських пропагандистів, повідомив Ілля на своїй сторінці у Facebook. Жарт прокоментувала російська телеведуча Ольга Скабеєва.

«Українці не сумують. Замерзаючи без газу свідомі патріоти гріються думками про спалену Москву», – заявила пропагандистка.

Вона також додала, що коли Зеленський слухає цю невигадливу пісеньку, йому стає трохи тепліше і не так образливо за відсутність газу.

«Напевне смішно, а так-то, звісно, виродки», – підсумувала Скабеєва.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти і політики влаштували істерику через демонтаж пам'ятного знака на честь дружби Києва і Москви в столиці України.

Читайте також: