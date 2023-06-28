Президент РФ відкрив свої рахунки з Пригожиним

Путін зробив вже другу відеоявку з повинною

27 червня на зустрічі з силовиками, які нібито «запобігли» заколоту Пригожина, Путін заявив, що утримання ПВК «Вагнер» повністю забезпечувалося з державного бюджету Росії.

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За його словами, «з травня 2022 року по травень 2023-го держава Росія виплатила ПВК на грошове утримання бійців і стимулюючі виплати понад 86 млрд рублів».

Таким чином Путін розвінчав свій же черговий фейк в стилі «ихтамнет». У 2019-му році він говорив зовсім інше: «Що стосується приватних охоронних компаній… це не держава російська і не російська армія», – так він відповів на питання про статус найманців ПВК «Вагнер», які загинули в Сирії.

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У травні минулого року, вже після початку повномасштабного вторгнення, очільник МЗС РФ Лавров так само запевняв: «Вагнер» – це приватна військова компанія, яка не має відношення до російської держави».

Згодом усі ПВК стали путінськими в його приватній воєнній кампанії в Україні. Але як і раніше за гібридною схемою: поза правовим полем РФ (із відповідною кримінальною статтею про найманство) та одночасно з визнанням за найманцями офіційного статусу учасників бойових дій.

Щодо цифр, які озвучив Путін. 86 млрд рублів – це більше, ніж витрати бюджету третього за величиною міста у Росії Єкатеринбурга.

Через те, що ПВК «Вагнер» не є юридичною особою, то можна зробити висновок, що його фінансування проводилось із закритих частин держбюджету РФ. З огляду те, що коробки з 4 млрд рублів виявили у «Газелі» у дворі офісу ПВК «Вагнер» у Санкт-Петербурзі, можна зрозуміти як це відбувалося. Готівкою.

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У сеансі самовикриття Путін також зізнався, що на «Вагнер» додатково витратили й 110 млрд рублів на страхові виплати – тобто сім’ям та пораненим. Зараз у Росії виплачують 5 млн сім’ям загиблих, а пораненим по 3 млн рублів. Таким чином, можна приблизно порахувати, що махання Пригожиним ганчіркою у Бахмуті обійшлося російському бюджету в 22 тисячі «вагнерівців» і понад $1 млрд.

Але головний висновок тут інший: транснаціональне кримінально-терористичне угруповання ПВК «Вагнер» мало, має і надалі матиме (Лукашенко 27 червня заявив, що пригожинські табори в Білорусі існуватимуть за рахунок Москви) чітке російське державне фінансування. Це є черговим і вже офіційним (як і в випадку з дитячою справою у МКС) доказом того, що Росія є спонсором тероризму. Путін зробив вже другу відеоявку з повинною.