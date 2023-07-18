Китай накрив потужний тайфун: евакуйовано десятки тисяч людей (відео)

Максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну досягала 25 метрів за секунду

Тайфун «Талім» наробив лиха у китайській провінції Гуандун та досяг Гуансі-Чжуанського автономного району, унаслідок чого евакуювали 230 тисяч людей та закрили 68 туристичних напрямків. Про це повідомляє Xinhua.

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Зазначається, що це вже четвертий тайфун у Китаї від початку року. У вівторок, 18 липня, він досяг берегів Гуансі-Чжуанського автономного району, до того тайфун пронісся у провінції Гуандун.

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За даними регіонального метеорологічного бюро, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну досягала 25 метрів за секунду, і очікується, що він рухатиметься на північний захід зі швидкістю від 15 до 20 км за годину.

У містах Ціньчжоу, Фанченган і Чунцзуо прогнозують зливи, а в південній і центральній частинах регіону швидкість поривів вітру сягатиме 33 метрів на секунду. Наразі оголошено жовтий рівень небезпеки, очікуються сильні зливи до 180 мм, грози та штормовий вітер.

«Місцевим органам влади рекомендовано підготуватися до злив і перевірити дренажні системи в містах, на сільськогосподарських угіддях і рибних ставках. Транспортні органи просять вжити заходів з контролю за дорожнім рухом на ділянках доріг, де йдуть сильні дощі, і спрямовувати рух на затоплених ділянках», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станом на 17 липня з провінції Гуандун було евакуйовано майже 230 тис. людей. Місцева влада розпорядилася закрити 68 туристичних напрямків, відкликала 2702 рибальських судна і наказала евакуювати на берег 8262 працівників рибних господарств.

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За інформацією рятувального бюро міністерства транспорту, у стані готовності перебувають команди рятувальників та техніка.

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