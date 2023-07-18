Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай накрив потужний тайфун: евакуйовано десятки тисяч людей (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Китай накрив потужний тайфун: евакуйовано десятки тисяч людей (відео)
На території деяких провінцій Китаю тимчасово припинені авіаперельоти та рух швидкісних поїздів
фото: ANI

Максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну досягала 25 метрів за секунду

Тайфун «Талім» наробив лиха у китайській провінції Гуандун та досяг Гуансі-Чжуанського автономного району, унаслідок чого евакуювали 230 тисяч людей та закрили 68 туристичних напрямків. Про це повідомляє Xinhua. 

Зазначається, що це вже четвертий тайфун у Китаї від початку року. У вівторок, 18 липня, він досяг берегів Гуансі-Чжуанського автономного району, до того тайфун пронісся у провінції Гуандун. 

За даними регіонального метеорологічного бюро, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну досягала 25 метрів за секунду, і очікується, що він рухатиметься на північний захід зі швидкістю від 15 до 20 км за годину.

У містах Ціньчжоу, Фанченган і Чунцзуо прогнозують зливи, а в південній і центральній частинах регіону швидкість поривів вітру сягатиме 33 метрів на секунду.  Наразі оголошено жовтий рівень небезпеки, очікуються сильні зливи до 180 мм, грози та штормовий вітер. 

«Місцевим органам влади рекомендовано підготуватися до злив і перевірити дренажні системи в містах, на сільськогосподарських угіддях і рибних ставках. Транспортні органи просять вжити заходів з контролю за дорожнім рухом на ділянках доріг, де йдуть сильні дощі, і спрямовувати рух на затоплених ділянках», – йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, станом на 17 липня з провінції Гуандун було евакуйовано майже 230 тис. людей. Місцева влада розпорядилася закрити 68 туристичних напрямків, відкликала 2702 рибальських судна і наказала евакуювати на берег 8262 працівників рибних господарств. 

За інформацією рятувального бюро міністерства транспорту, у стані готовності перебувають команди рятувальників та техніка. 

Нагадаємо, що Південна Корея потерпає від масштабної повені. Південна Корея потерпає від масштабної повені, велика вода забрала вже життя 33 осіб.

Теги: стихійні лиха Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін та Джо Байден
Починається довгий етап у відносинах США та Китаю
19 червня, 16:20
Джо Байден
Одна фраза Байдена може зруйнувати мир між США та Китаєм
22 червня, 15:03
Глава КНР Сі Цзіньпін та держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: деталі
19 червня, 12:26
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором
21 червня, 08:44
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
21 червня, 12:19
Малярія у США: поширення інфекційного захворювання
У США зафіксовано спалах малярії за останні 20 років
3 липня, 22:00
Китай погодився «підтримувати обміни та комунікацію на високому рівні на всіх рівнях в економічній сфері» з США
Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій
10 липня, 09:12
На Прикарпатті внаслідок злив виникло провалля
У Калуші на Прикарпатті внаслідок злив утворилася провальна воронка (фото)
12 липня, 12:57
Жінка була вагітна так званою дизиготною трійнею
У Китаї жінка двічі народила за тиждень
Сьогодні, 09:21

Соціум

Китай накрив потужний тайфун: евакуйовано десятки тисяч людей (відео)
Китай накрив потужний тайфун: евакуйовано десятки тисяч людей (відео)
Крок до заборони абортів: російський міністр здоровʼя пропонує обмежити права жінок
Крок до заборони абортів: російський міністр здоровʼя пропонує обмежити права жінок
Дрони «Ланцет» мають великий мінус. Російські пропагандисти випадково розкрили таємницю
Дрони «Ланцет» мають великий мінус. Російські пропагандисти випадково розкрили таємницю
У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна
У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна
Яка доля чекає генерала РФ Суровікіна: дані розвідки
Яка доля чекає генерала РФ Суровікіна: дані розвідки
Один з найбільших портових операторів потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни
Один з найбільших портових операторів потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
13K
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
13K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
12K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
7625
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
6787
У Кличка відповіли на ультиматум Арахамії: Бруківку перекладають там, де давно треба

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту