Крок до заборони абортів: російський міністр здоровʼя пропонує обмежити права жінок

У Росії аборт проводиться за бажанням жінки при терміні вагітності до 12 тижнів, у разі зґвалтування – до 22 тижнів, а за медичними показаннями – незалежно від терміну вагітності

Нинішня влада країни-агресорки поступово скорочує можливість перервати небажану вагітність

Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко запропонував обмежити продаж препаратів для медикаментозного переривання вагітності, повідомляє «Інтерфакс».

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«Сьогодні обговорювалися питання демографічних напрямів, зокрема, обмеження продажу та переведення на предметно-кількісний облік препаратів для переривання вагітності. Ми підтримуємо (цю ініціативу – «Главком») та вважаємо, що цього року цей процес треба завершити», – заявив Мурашко за підсумками засідання президії фракції «Єдина Росія».

Міністр також додав, що препарати, які використовуються для медикаментозного аборту, «мають жорстко контролюватись».

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У Росії аборт проводиться за бажанням жінки при терміні вагітності до 12 тижнів, у разі зґвалтування – до 22 тижнів, а за медичними показаннями – незалежно від терміну вагітності. Препарати для медикаментозного аборту, які застосовують на ранніх термінах вагітності, продають за рецептом лікаря.

У 2015 році до Держдуми було внесено законопроєкт, підготовлений групою депутатів на чолі з сенатором Оленою Мізуліною, про виведення абортів із системи обов'язкового медичного страхування та заборону на їх проведення у приватних клініках. Цей законопроєкт не пройшов голосування, зокрема через МОЗ, яке наполягало на тому, що ухвалення такого закону призведе до поширення незаконних абортів і до збільшення видатків бюджету на лікування жінок, які постраждали від них, а крім того – на допомогу з інвалідності.

Нинішня російська влада поступово скорочує доступність аборту за бажанням вагітних. У чинному законодавстві переривання вагітності покривається обов’язковим медичним страхуванням бюджетним коштом. З 2011 року правило було більш жорстким – процедуру можна було пройти не раніше, ніж через дві доби з моменту звернення, та в строк до семи діб. У деяких областях було введено додаткові перешкоди, наприклад, проходження комісії зі священником та психологом.

Зауважимо, соціологи прогнозують, що у Росії збільшиться кількість зґвалтувань. Ситуацію може погіршити посттравматичний стресовий розлад, який часто трапляється в окупантів, які повернулися з війни.

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Раніше повідомлялося, що у Польщі пройдуть масштабні протести після смерті вагітної, якій відмовили в аборті. Польща, переважно католицька країна, забороняє переривання вагітності майже у всіх випадках, за винятком лише тих, коли життя або здоров'я жінки перебуває під загрозою, або якщо вагітність є результатом зґвалтування чи інцесту.

Зазначимо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.

Водночас прихильники заборони абортів намагалися просувати ще жорсткіше законодавство, пропонуючи прирівняти аборт до вбивства та карати багаторічним ув’язненням і жінок, і медиків.