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Крок до заборони абортів: російський міністр здоровʼя пропонує обмежити права жінок

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Крок до заборони абортів: російський міністр здоровʼя пропонує обмежити права жінок
У Росії аборт проводиться за бажанням жінки при терміні вагітності до 12 тижнів, у разі зґвалтування – до 22 тижнів, а за медичними показаннями – незалежно від терміну вагітності
фото з відкритих джерел

Нинішня влада країни-агресорки поступово скорочує можливість перервати небажану вагітність

Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко запропонував обмежити продаж препаратів для медикаментозного переривання вагітності, повідомляє «Інтерфакс».

«Сьогодні обговорювалися питання демографічних напрямів, зокрема, обмеження продажу та переведення на  предметно-кількісний облік препаратів для переривання вагітності. Ми підтримуємо (цю ініціативу – «Главком») та вважаємо, що цього року цей процес треба завершити», – заявив Мурашко за підсумками засідання президії фракції «Єдина Росія».

Міністр також додав, що препарати, які використовуються для медикаментозного аборту, «мають жорстко контролюватись».

У Росії аборт проводиться за бажанням жінки при терміні вагітності до 12 тижнів, у разі зґвалтування – до 22 тижнів, а за медичними показаннями – незалежно від терміну вагітності. Препарати для медикаментозного аборту, які застосовують на ранніх термінах вагітності, продають за рецептом лікаря.

У 2015 році до Держдуми було внесено законопроєкт, підготовлений групою депутатів на чолі з сенатором Оленою Мізуліною, про виведення абортів із системи обов'язкового медичного страхування та заборону на їх проведення у приватних клініках. Цей законопроєкт не пройшов голосування, зокрема через МОЗ, яке наполягало на тому, що ухвалення такого закону призведе до поширення незаконних абортів і до збільшення видатків бюджету на лікування жінок, які постраждали від них, а крім того – на допомогу з інвалідності.

Нинішня російська влада поступово скорочує доступність аборту за бажанням вагітних. У чинному законодавстві переривання вагітності покривається обов’язковим медичним страхуванням бюджетним коштом. З 2011 року правило було більш жорстким – процедуру можна було пройти не раніше, ніж через дві доби з моменту звернення, та в строк до семи діб. У деяких областях було введено додаткові перешкоди, наприклад, проходження комісії зі священником та психологом.

Зауважимо, соціологи прогнозують, що у Росії збільшиться кількість зґвалтувань. Ситуацію може погіршити посттравматичний стресовий розлад, який часто трапляється в окупантів, які повернулися з війни.

Раніше повідомлялося, що у Польщі пройдуть масштабні протести після смерті вагітної, якій відмовили в аборті. Польща, переважно католицька країна, забороняє переривання вагітності майже у всіх випадках, за винятком лише тих, коли життя або здоров'я жінки перебуває під загрозою, або якщо вагітність є результатом зґвалтування чи інцесту.

Зазначимо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.

Водночас прихильники заборони абортів намагалися просувати ще жорсткіше законодавство, пропонуючи прирівняти аборт до вбивства та карати багаторічним ув’язненням і жінок, і медиків.

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Теги: росія аборт вагітність

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