РФ готує нові військові частини та підрозділи для війни проти України – Генштаб

Нові військові частини та підрозділи можуть використовуватися РФ як стратегічний резерв

Російська Федерація зараз формує нові військові частини та підрозділи у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

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«На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв», – зазначив Громов.

Посилаючись на наявні дані, він поінформував, що до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада. На думку бригадного генерала, можливі терміни їх готовності – не раніше початку наступного року, а строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій.

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Як повідомлялося, Кремль планує додатково залучити до збройних сил Російської Федерації до 500 тисяч осіб за рахунок набору військовослужбовців за контрактом для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій.

Нагадаємо, Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів в серпні. Стажування мають пройти 20 військових.

До слова, українські захисники знищують російських загарбників з позицій на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Знищено 25 одиниць військової техніки противника