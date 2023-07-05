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РФ готує нові військові частини та підрозділи для війни проти України – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ готує нові військові частини та підрозділи для війни проти України – Генштаб
Строки перекидання нових сил РФ до кордонів України залежатимуть від їхнього рівня готовності до ведення бойових дій
фото з відкритих джерел

Нові військові частини та підрозділи можуть використовуватися РФ як стратегічний резерв

Російська Федерація зараз формує нові військові частини та підрозділи у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

«На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв», – зазначив Громов.

Посилаючись на наявні дані, він поінформував, що до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада. На думку бригадного генерала, можливі терміни їх готовності – не раніше початку наступного року, а строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій.

Як повідомлялося, Кремль планує додатково залучити до збройних сил Російської Федерації до 500 тисяч осіб за рахунок набору військовослужбовців за контрактом для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій.

Нагадаємо, Велика Британія планує розпочати навчання українських пілотів в серпні. Стажування мають пройти 20 військових.

До слова, українські захисники знищують російських загарбників з позицій на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Знищено 25 одиниць військової техніки противника

Теги: Генштаб росія військові війна

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