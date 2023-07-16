США пояснили Росії наслідки зриву зернової угоди

Вашингтон готовий до будь-якого розвитку подій, але радить Путіну зробити правильний вибір

Росія матиме величезні дипломатичні збитки, якщо термін дії зернової угоди, який спливає 17 липня, не буде продовжено. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News.

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«Якщо Росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами», – пояснив посадовець.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін має зробити вибір, а США готові до будь-якого розвитку подій.

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«І я думаю, що надалі це коштуватиме Росії величезних дипломатичних збитків. Так що Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями щодо цього питання», – запевнив Салліван.

Нагадаємо, незадовго до спливу строку зернової угоди з Одеського порту вийшло останнє судно з українським збіжжям.

Як повідомлялося, 13 липня Путін знов погрожував зупинити участь Росії в зерновій угоді, якщо світ не погодиться на умови його країни.

За попередньою інформацією ЗМІ, російський диктатор погодився на продовження Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське продовольство.

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До слова, Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія і Словаччина закликають Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна.