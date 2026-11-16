Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1727-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Москва почала пропонувати призовникам контракт у військах безпілотників замість строкової служби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Москва почала пропонувати призовникам контракт у військах безпілотників замість строкової служби
Молодих росіян заманюють на війну
фото: агентство «Москва»

Новобранців намагаються зацікавити ще на збірних пунктах, даючи їм спробувати керувати дронами

У російській столиці призовникам почали пропонувати підписання річного контракту для служби у військах безпілотних систем (ВБС) як альтернативу звичайній строковій службі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами московського військкома Максима Локтєва, такий контракт зараховується як проходження призову, а новобранців намагаються зацікавити ще на збірних пунктах, даючи їм спробувати керувати дронами. Пріоритет під час набору на посади операторів, інженерів та техніків БпЛА надають кандидатам із досвідом у сфері IT, електроніки, радіотехніки та авіамоделізму.

Про створення військ безпілотних систем Міноборони РФ оголосило в листопаді 2025 року, зробивши головну ставку на молодь. До вербування залучили сотні навчальних закладів по всій Росії, включно з провідними університетами – за даними джерел Faridaily, їхньому керівництву спустили план залучити до служби щонайменше 2% студентів. В університетах молоді обіцяють грошові виплати, безкоштовне навчання, обмежений одним роком термін служби та запевняють, що вони перебуватимуть далеко від лінії фронту.

Проте на практиці обіцянки розходяться з реальністю: указ Володимира Путіна передбачає автоматичне продовження дії контрактів на період мобілізації, а правозахисники вказують на ризик переведення таких військових до штурмових підрозділів на війні проти України.

Зокрема, BBC раніше повідомляла про загибель трьох російських студентів через кілька місяців після підписання контракту на посади операторів БпЛА, причому одного з них – 18-річного Владислава Горбунова – спершу відправили саме у штурмову роту. Загалом російське військове відомство планує набрати до ВБС близько 80 тис. осіб до кінця 2026 року, хоча за перше півріччя вдалося залучити лише 8 тис.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.

Теги: росія мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна пожежа на території «Нижньокамськнафтохіму» в Татарстані
У Росії спалахнула пожежа на заводі нафтохімічного гіганта
Вчора, 05:30
Один з посадовців ФСБ буде присутній на переговорах, а інший включений до експертної групи
Росія відправила на переговори в Абу-Дабі двох керівників ФСБ, які готували вторгнення в Україну
10 листопада, 08:01
Заява Трампа пролунала після його зустрічі зі спецпредставником російського диктатора
Кремль прокоментував анонсовану Трампом «велику угоду» щодо України та Європи
6 листопада, 15:12
До США вирушили сім танкерів із російським дизелем
Greenpeace оприлюднив карту руху танкерів із російським дизелем до США
29 жовтня, 19:13
Олена Фєтісова та Андрій Діхтяренко під час презентації дослідження «Реальної газети»
Китайський бізнес пішов на співпрацю з окупантами в Україні
28 жовтня, 22:21
9 жовтня 2026 року Дональд Трамп домовився з Путіним про дизель
Зеленський оцінив наслідки «дизельної угоди» Трампа-Путіна
28 жовтня, 09:11
Голова «Роскосмосу» сказав, що до порядку денного російсько-китайських переговорів увійшли спільні дослідження Місяця та Марса
РФ та Китай розпочали підготовку до спільної місії на Марс
21 жовтня, 18:39
Велика брехня Трампа про Україну
Велика брехня Трампа про Україну
21 жовтня, 13:40
Трамп каже, що відмова від санкцій проти РФ відповідає національним інтересам США
AP: Конгрес США вибухнув обуренням через скасування Трампом санкцій проти Росії
18 жовтня, 00:46

Соціум

Серед росіян зафіксовано рекордний сплеск песимізму на фоні війни
Серед росіян зафіксовано рекордний сплеск песимізму на фоні війни
Москва почала пропонувати призовникам контракт у військах безпілотників замість строкової служби
Москва почала пропонувати призовникам контракт у військах безпілотників замість строкової служби
До Канарських островів за добу прибули майже півтори тисячі мігрантів
До Канарських островів за добу прибули майже півтори тисячі мігрантів
В'язниця за фото могил: як Росія засекречує справжні масштаби своїх втрат в Україні
В'язниця за фото могил: як Росія засекречує справжні масштаби своїх втрат в Україні
Авіаційний колапс у США триває третій день
Авіаційний колапс у США триває третій день
Росія вербує молодих африканок на заводи дронів – Fox News
Росія вербує молодих африканок на заводи дронів – Fox News

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 26 хвилин
Сьогодні, 01:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Вчора, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Вчора, 08:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua