Москва почала пропонувати призовникам контракт у військах безпілотників замість строкової служби

Новобранців намагаються зацікавити ще на збірних пунктах, даючи їм спробувати керувати дронами

У російській столиці призовникам почали пропонувати підписання річного контракту для служби у військах безпілотних систем (ВБС) як альтернативу звичайній строковій службі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами московського військкома Максима Локтєва, такий контракт зараховується як проходження призову, а новобранців намагаються зацікавити ще на збірних пунктах, даючи їм спробувати керувати дронами. Пріоритет під час набору на посади операторів, інженерів та техніків БпЛА надають кандидатам із досвідом у сфері IT, електроніки, радіотехніки та авіамоделізму.

Про створення військ безпілотних систем Міноборони РФ оголосило в листопаді 2025 року, зробивши головну ставку на молодь. До вербування залучили сотні навчальних закладів по всій Росії, включно з провідними університетами – за даними джерел Faridaily, їхньому керівництву спустили план залучити до служби щонайменше 2% студентів. В університетах молоді обіцяють грошові виплати, безкоштовне навчання, обмежений одним роком термін служби та запевняють, що вони перебуватимуть далеко від лінії фронту.

Проте на практиці обіцянки розходяться з реальністю: указ Володимира Путіна передбачає автоматичне продовження дії контрактів на період мобілізації, а правозахисники вказують на ризик переведення таких військових до штурмових підрозділів на війні проти України.

Зокрема, BBC раніше повідомляла про загибель трьох російських студентів через кілька місяців після підписання контракту на посади операторів БпЛА, причому одного з них – 18-річного Владислава Горбунова – спершу відправили саме у штурмову роту. Загалом російське військове відомство планує набрати до ВБС близько 80 тис. осіб до кінця 2026 року, хоча за перше півріччя вдалося залучити лише 8 тис.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.