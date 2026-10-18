AP: Конгрес США вибухнув обуренням через скасування Трампом санкцій проти Росії

Трамп каже, що відмова від санкцій проти РФ відповідає національним інтересам США

Законодавці розцінили дії Трампа як капітуляцію перед Володимиром Путіним

Двопартійна більшість у Конгресі Сполучених Штатів гостро розкритикувала рішення президента Дональда Трампа безапеляційно зупинити запровадження нових санкцій проти Росії напередодні їхнього набрання чинності. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Законодавці, які раніше переважною більшістю голосів ухвалили цей санкційний пакет для підтримки України, розцінили дії Білого дому як капітуляцію перед Володимиром Путіним.

Представники як Республіканської, так і Демократичної партій висловили рішучий протест проти скасування обмежень, що мали запрацювати 18 жовтня. Республіканці наголосили, що реальним шляхом до зниження цін на пальне є завершення війни з Іраном, а не послуги Кремлю. Водночас демократи звинуватили Трампа у зневазі до рішень Конгресу та наданні фінансової допомоги російській економіці на тлі розгортання дизельної угоди з Москвою.

У відповідь на дії адміністрації в Палаті представників уже ініціювали законопроєкт, покликаний заблокувати домовленості Трампа про імпорт російського пального. До критичних оцінок приєдналася й сестра покійного сенатора Ліндсі Грема, яка закликала не довіряти Росії та продовжувати тиск на агресора.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень.

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.