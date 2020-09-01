Білоруські силовики затримали журналістів на студентському протесті



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Журналістів повезли до управління внутрішніх сил для «перевірки акредитації»

У Мінську затримали журналістів порталу Tut.by Надію Калініна і Олексія Суднікова, фотокореспондента БелаПАН Андрія Шавлюгу і незалежного журналіста Василя Семашку

Білоруські силовики сьогодні, 1 вересня, затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«На вулиці Кірова біля стадіону «Динамо» в Мінську затримали журналістів порталу Tut.by Надію Калініна і Олексія Суднікова, фотокореспондента БелаПАН Андрія Шавлюгу і незалежного журналіста Василя Семашку. Там же силовики затримали кількадесят студентів, які йшли колоною. Інші студенти змогли втекти», - йдеться у повідомленні.

Tut.by повідомляє, що журналістів повезли до управління внутрішніх сил для «перевірки акредитації».

Також під час студентського маршу були затримані співробітники «Комсомольської правди» в Білорусі: фотограф Святослав Зоркий, оператор Микита Недоверков і кореспондент Марія Елешевич. Російське інформагентство «РИА Новости» пише, що один із затриманих в Мінську журналістів був їх кореспондентом.

Як повідомлялося, у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.



