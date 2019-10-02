МЗС Франції: «формула Штайнмаєра» забезпечила умови для «нормандського» саміту



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Міністерство Європи і закордонних справ Франції

Офіційний Париж зазначає, що «конструктивна атмосфера дискусій у контактній групі привела до значного прогресу в імплементації Мінських домовленостей»

Франція вітає погодження «формули Штайнмаєра», що відкрило шлях для проведення саміту у «нормандському форматі» в Парижі.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 2 жовтня, позиції міністерства Європи і закордонних справ Франції.

«Франція вітає досягнення, які були забезпечені проведеними упродовж попередніх тижнів інтенсивними переговорами у так званому нормандському форматі між Францією, Німеччиною, Україною і Росією. Нині створені умови для зустрічі у Парижі глав держав та урядів у «нормандському форматі», щоб досягти прогресу на шляху врегулювання конфлікту в Україні», - заявили у французькому МЗС.

Офіційний Париж зазначає, що «конструктивна атмосфера дискусій у «контактній групі» за участі Росії, України, ОБСЄ та представників непідконтрольних районів, які зустрілися учора у Білорусі, привела до значного прогресу в імплементації Мінських домовленостей».

Зовнішньополітичне відомство Франції констатувало, що нині чітко визначені умови для набуття чинності майбутнього статусу Донецької і Луганської областей та позитивно оцінило погодження сторонами розведення збройних сил у трьох пілотних районах.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

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Джерело: Укрінформ