Скандал у Туреччині: МЗС викликав на розмову послів десятьох країн

У ході бесіди з послами Анкара заявила про неприпустимість реакцій на судовий процес у відношенні Кавали

Послів викликали в МЗС Туреччини через заклик звільнити активіста Кавалу

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало послів десяти країн у зв'язку з заявами про утримання під вартою активіста Османа Кавали. Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu з посиланням на джерело в зовнішньополітичному відомстві.

За даними джерела, в МЗС Туреччини були викликані глави дипломатичних місій з США, Німеччини, Франції, Данії, Фінляндії, Швеції, Канади, Норвегії та Нової Зеландії. В ході бесіди Анкара заявила про неприпустимість реакцій на судовий процес у відношенні Кавали. Турецька влада закликала держави поважати позицію органів правосуддя, не намагатися чинити на них вплив і дочекатися закінчення судового процесу.

Турецький підприємець і меценат, засновник культурного фонду Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала підтримує етнічні та релігійні меншини, виступає за примирення турецьких і вірменських громадян, а також за мирне вирішення курдського питання. Кавала звинувачувався в причетності до спроби повалення уряду, проте у 2020 році суд виправдав активіста, але видав новий ордер на його арешт. Він звинувачується в причетності до спроби державного перевороту у 2016 році.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

Також у серпні Україна відкликала свого посла з Білорусі.

До слова, Туреччина запровадила нові правила для туристів.