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    Думки вголос

    Скандал навколо компанії Yaro. Дурнів та українофобів потрібно карати гаманцем

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юля може свій товар в Запоребрику продавати. Це її вибір - Скандал навколо компанії Yaro. Дурнів та українофобів потрібно карати гаманцем
    Юля може свій товар в Запоребрику продавати. Це її вибір
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    Yaro має зникнути з раціону українців

    Мовою оригіналу

    Конкурс на самый тупой поступок уходит Юлии Приваловой. Она сестра народного депутата из #моносброда Владимира Козак и невестка покойного Кернеса. А еще основательницей компании здорового питания YARO. Так вот, эта не очень умная особа выложила свою фотографию в Москве и добавила к ней свой абсолютно украинофобский комментарий.

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    Скандал навколо компанії Yaro. Дурнів та українофобів потрібно карати гаманцем
    Скандал навколо компанії Yaro. Дурнів та українофобів потрібно карати гаманцем
    Скандал навколо компанії Yaro. Дурнів та українофобів потрібно карати гаманцем

    И после этого она ожидала, что её похвалят? Или, что в Украине вырастут продажи её товаров? Вышло наоборот. Люди массово начали отказываться от покупки ее продукции. И это правильный подход.

    Я привык дураков наказывать кошельком. Она хочет оскорблять украинцев? Это её выбор. Но лишь неадекватный украинец после этого купит ее товар. И поэтому больше я не буду тратить деньги на товары марки YARO. Есть другие производители подобной продукции, а значит мои деньги пойдут им, а не этой украинофобке.

    YARO должно исчезнуть из рациона украинцев. А Юля может свой товар в Запоребрике продавать. Это ее выбор.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Геннадій Кернес скандал
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    Скандал навколо компанії Yaro. Дурнів та українофобів потрібно карати гаманцем