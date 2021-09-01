Туреччина запроваджує нові правила для туристів

Туреччина вводить обмеження для невакцинованих туристів та громадян

Нові правила діятимуть з 6 вересня

У Туреччині з 6 вересня набудуть чинності нові правила карантину для невакцинованих громадян. Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet Daily News.

Туристи і жителі Туреччини зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Він повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин.

Нові обмеження діятимуть:

на громадських заходах (концерти);

в публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);

під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди тощо).

Так, працівники зазначених вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході «код HES», який є системою відстеження щодо коронавірусу.

Він буде визначати чи щеплена людина від коронавірусу або одужала, а також зможе встановлювати наявність негативного ПЛР-тесту.

Також із 6 вересня Албанія змінює правила в’їзду.

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У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн.

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Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.