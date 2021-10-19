Євросоюз може виключити Україну із «зеленої зони». Що буде з безвізом?

Щодо обмежень на в'їзд, то кожна країна Євросоюзу сама визначає правила для туристів

Якщо цього тижня Євросоюз таки обмежить поїздки для громадян України через різке погіршення ситуації з коронавірусом в країні, то з безвізом нічого не станеться. Однак певні обмеження для українських туристів, які матиме право вводити кожна країна-учасник Євросоюзу, зможе неприємно вдарити по планах наших мандрівників. Наприклад, Італія може повернути правило, яке діяло до вересня, коли усі туристи з України, навіть вакциновані та з ПЛР-тестами, мали відбувати обов’язкову п’ятиденну ізоляцію після прибуття в країну.

Але поки це рішення не прийнято, заспокоює речник МЗС Олег Ніколенко, тому варто пам’ятати головне – рішення Євросоюзу, яким би воно не було, не скасовує безвіз. А вакцинація залишається головною «перепусткою» для мандрів на сьогодні.

«МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на Covid-19 в Україні, Євросоюз може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу. Брюссель переглядає список країн щодватижні та коригує його в залежності від розвитку епідемічної ситуації», – наголошує речник МЗС.

Дипломат нагадує, що епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні. За останні тижні Євросоюз вже суттєво скоротив перелік країн із «зеленої зони». Деякі країни Євросоюзу почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.

Отже, важливо розуміти, що:

У разі ухвалення, рішення Євросоюзу про виключення України із «зеленої зони» не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

У разі ухвалення, рішення Євросоюзу не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член Євросоюзу ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із «зеленого списку» Євросоюзу, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік.

Актуальна інформація про умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни Євросоюзу та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України: https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Вона оновлюється в режимі реального часу. Перед поїздкою обов'язково перевіряйте умови в’їзду до своєї країни призначення.

Вакцинація і надалі залишатиметься однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн.

«Тому закликаємо громадян активно вакцинуватися, щоб безпечно подорожувати.

МЗС та посольства активно працюють із іноземними партнерами, аби навіть у складних умовах пандемії Covid-19 коло країн, відкритих для подорожей наших громадян, залишалося максимально широким і надалі розширювалося. Це включає і роботу з країнами Євросоюзу, які окремо ухвалюють рішення про режим в’їзду громадян України з урахуванням рекомендацій ЄС», – ідеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Євросоюз на цьому тижні має намір обмежити поїздки для громадян України через різке погіршення ситуації з коронавірусом в країні.

До слова, на днях Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

Також Німеччина змінює правила в'їзду українців.

Тим часом в Україні зафіксоваано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

18 жовтня посилилися карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19. 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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