Митник із Львівщини володіє апартаментами у Дубаї за $175 тис. – розслідування

Згідно з декларацією за 2023 рік, Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Смільниця» на Львівщині

У доступних майнових деклараціях Конанець цю нерухомість не вказував. Так само – як і відомості про доходи від здачі в оренду

Журналісти-розслідувачі встановили, що державний інспектор митного поста «Смільниця» Львівської області Андрій Конанець володіє апартаментами у житловому комплексі Дубаю, вартість яких складає $175 тис. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Це майно, а також дохід від оренди держінспектор у своїх деклараціях інспектор не вказував. У коментарі журналістам Конанець заперечив, що має квартиру в Дубаї.

Відповідно до даних з Дубайського витоку, Андрій Конанець вклався у нерухомість у 2010 році – це студіо площею 34 кв. м у комплексі Lakeside. Згідно з транзакціями, доступ до яких журналісти також отримали в межах Dubai Unlocked, ця квартира була придбана за 175 тисяч доларів (за теперішнім курсом це близько семи мільйонів гривень) і згодом здавалася в оренду. Дохід від оренди склав $36 тис. (це близько півтора мільйона гривень).

Дохід від оренди квартири склав $36 тис.

У доступних майнових деклараціях Конанець цю нерухомість не вказував. Так само – як і відомості про доходи від здачі в оренду.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Смільниця» на Львівщині. До цього був головним інспектором митного посту «Яворів», ще раніше – головним інспектором посту «Краковець». Сукупно він задекларував разом з дружиною близько пів мільйона гривень заробітної плати за 2023 рік.

На запитання журналістів щодо джерела походження коштів на це майно, а також чому ця нерухомість не вказана у декларації, як і доходи від оренди, Андрій Конанець відповів: «Це – непорозуміння, в мене немає ніякої нерухомості», – і більше спілкуватися з журналістами не захотів.

Dubai Unlocked – це міжнародний проєкт, в основі якого лежить масив даних про власників нерухомості в Дубаї, отриманий Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS). Ці дані згодом передали норвезькому фінансовому виданню E24 і Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який і координував роботу понад 70 медіа з усього світу.

Нагадаємо, журналісти виявили майно колишніх посадовців в Дубаї на $30 млн. Родичі колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів мають елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість знахідок – становить близько $30 млн.