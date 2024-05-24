У США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16

Кількість пілотів та точна дата випуску не повідомляється з міркувань безпеки

Пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки

Перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган, пише Politico.

За словами речниці, завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в українському небі.

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точна дата випуску не повідомляється з міркувань безпеки.

Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

До того ж, Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерла.ндів та Бельгії.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

Раніше видання The Standard повідомило, що перші західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну протягом декількох тижнів. За словами співрозмовника видання, Україна має отримати літаки орієнтовно у червні-липні. При цьому джерело не повідомило, хто саме буде постачати винищувачі.

Як повідомлялося, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. За словами очільниці Міноборони країни Кайси Оллонгрен, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

До слова, українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16. Пілоти почнуть експлуатувати літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені.