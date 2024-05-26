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Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
Поранений найманець у лікарні
фото: 24tv.ua

Лакшите розповів, що в РФ спочатку працював на м'ясокомбінаті, а потім став кухарем у кафе Burger King у Москві

На східному фронті українські захисники взяли в полон громадянина Шрі-Ланки. Він розповів, що в російській армії опинився, бо його фактично змусили підписати контракт, після того, як у нього закінчувалася віза. І обіцяли російський паспорт йому самому та його родині. Про це повідомляє «24 канал».

Лакшите в Росію приїхав на заробітки. Інтерв'ю в нього взяли в лікарні, де йому надали допомогу. В іноземця – осколкові поранення обличчя та черевної порожнини, а також гематоми очей. Про те, що він поранений, батьки не знають.

Лакшите розповів, що в РФ спочатку працював на м'ясокомбінаті, а потім став кухарем у кафе Burger King у Москві. Але робоча віза закінчувалася, і до нього прийшли якісь люди, які почали йому погрожувати в'язницею, якщо він не підпише контракт на рік із російською армією. Обіцяли російські паспорти для самого Лакшите та його батьків. А також високу зарплату.

Поранений шріланкієць запевняє – не розумів, що на нього чекає і не знав, що було в підписаних ним документах. Він знає лише свою рідну мову, трохи англійську та російську.

Найманцю обіцяли, що він допомагатиме на кухні, але в підсумку іноземець опинився на передовій. Обіцяних грошей йому не виплатили: тільки одноразово заплатили 243 тисячі рублів (близько 2700 доларів).

На Донеччині позицію, де перебував Лакшите, атакував український дрон. Він отримав поранення, але евакуації з боку російської армії не дочекався. Його підібрали бійці ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Шрі-Ланка планує направити делегацію високого рівня до Росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, які воюють у війні проти України.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України розсекретило, кого держава-агресор набирає на війну в Україну. Росія вербує найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України.

Як повідомлялося, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.

До слова, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тис. жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу $2 тис.

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Теги: полон паспорт батьки поранення

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