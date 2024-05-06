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Син Тягнибока отримав поранення на фронті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Син Тягнибока отримав поранення на фронті
Архівне фото: Олег Тягнибок із сином Гордієм
фото з відкритих джерел

Син Тягнибока був поранений на Бахмутському напрямку

Син голови партії ВО «Свобода», ексдепутата Олега Тягнибока Гордій отримав поранення на фронті. Про це Олег Тягнибок повідомив на Facebook-сторінці.

«Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня», – написав Тягнибок.

Ексдепутат уточнив, його його сина евакуювали з Бахмутського напрямку через Словʼянськ на Дніпро.

«Зараз після другої операції – стан середньої важкості. Прогноз – позитивний», – додав Тягнибок.

Як відомо, 27-річний Гордій Тягнибок воював складі батальйону «Сила Свободи» (бригада Нацгвардії «Рубіж»).

Нагадаємо, лідер «Свободи» Олег Тягнибок служить у Збройних силах України. Він пішов до війська добровільно у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко. Брат Олега Тягнибока, Андрій, також долучився до лав ЗСУ.

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Теги: депутат день народження поранення Facebook Олег Тягнибок скандал партії Дніпро Свобода Андрій Іллєнко

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