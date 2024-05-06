Син Тягнибока отримав поранення на фронті
Син Тягнибока був поранений на Бахмутському напрямку
Син голови партії ВО «Свобода», ексдепутата Олега Тягнибока Гордій отримав поранення на фронті. Про це Олег Тягнибок повідомив на Facebook-сторінці.
«Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня», – написав Тягнибок.
Ексдепутат уточнив, його його сина евакуювали з Бахмутського напрямку через Словʼянськ на Дніпро.
«Зараз після другої операції – стан середньої важкості. Прогноз – позитивний», – додав Тягнибок.
Як відомо, 27-річний Гордій Тягнибок воював складі батальйону «Сила Свободи» (бригада Нацгвардії «Рубіж»).
Нагадаємо, лідер «Свободи» Олег Тягнибок служить у Збройних силах України. Він пішов до війська добровільно у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко. Брат Олега Тягнибока, Андрій, також долучився до лав ЗСУ.
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