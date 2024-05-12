Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія взяли на себе зобов'язання відправити F-16 в Україну

Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

«Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні», – повідомило джерело.

Зазначається, що Україна шукала винищувачі F-16 американського виробництва, щоб протистояти перевазі Росії в повітрі впродовж понад двох років війни. Джерело не уточнило, яка саме країна постачатиме літаки.

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія взяли на себе зобов'язання відправити F-16 в Україну.

Раніше видання The Standard повідомило, що перші західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну протягом декількох тижнів.За словами співрозмовника видання, Україна має отримати літаки орієнтовно у червні-липні. При цьому джерело не повідомило, хто саме буде постачати винищувачі.

Як повідомлялося, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. За словами очільниці Міноборони країни Кайси Оллонгрен, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

До слова, поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Дальність дії таких бомб складає близько 70 км. Ймовірне відхилення – близько 10 м.