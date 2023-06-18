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На Банковій різко прокоментували зустріч Путіна з африканськими лідерами

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Банковій різко прокоментували зустріч Путіна з африканськими лідерами
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк нагадав, що саме Росія є агресором та порушує Статут ООН

В Офісі президента України різко відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідерами африканських країн.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

«Типове російське... шахрайство. Військовий злочинець, який перебуває в міжнародному розшуку і має ордер на арешт, скаржиться африканським лідерам, що він діє виключно в рамках Статуту ООН», – писав він.

Подоляк нагадав, що саме Росія є агресором та порушує Статут ООН, а саме вдерлася на територію України, окупувала частину території, вбиває, катує, депортує людей. Радник голови ОП також нагадав про терористичний акт росіян, які підірвали Каховську ГЕС.

«Що говорить статут ООН про демонстративні страти, катування в'язнів і показові процеси? Можливо, у Московському державному інституті міжнародних відносин викладають іншу версію міжнародного права?» - додав Подоляк.

Також президент ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що настав час припинити війну в Україні. На це президент РФ відповів, ніби це Київ, а не Москва відмовляється від мирних переговорів.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін намагався переконати африканську делегацію, яка зараз перебуває у Росії з візитом, у логічності війни проти України, та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.

Теги: путін статут Африка Михайло Подоляк диктатор

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