На Банковій різко прокоментували зустріч Путіна з африканськими лідерами

Михайло Подоляк нагадав, що саме Росія є агресором та порушує Статут ООН

В Офісі президента України різко відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідерами африканських країн.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

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«Типове російське... шахрайство. Військовий злочинець, який перебуває в міжнародному розшуку і має ордер на арешт, скаржиться африканським лідерам, що він діє виключно в рамках Статуту ООН», – писав він.

Подоляк нагадав, що саме Росія є агресором та порушує Статут ООН, а саме вдерлася на територію України, окупувала частину території, вбиває, катує, депортує людей. Радник голови ОП також нагадав про терористичний акт росіян, які підірвали Каховську ГЕС.

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«Що говорить статут ООН про демонстративні страти, катування в'язнів і показові процеси? Можливо, у Московському державному інституті міжнародних відносин викладають іншу версію міжнародного права?» - додав Подоляк.

Також президент ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що настав час припинити війну в Україні. На це президент РФ відповів, ніби це Київ, а не Москва відмовляється від мирних переговорів.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін намагався переконати африканську делегацію, яка зараз перебуває у Росії з візитом, у логічності війни проти України, та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.