Росія знову порушує «зернову угоду»: Держдеп США відреагував

Росія знову вдається до явних порушень «зернової угоди»

Державний департамент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія систематично порушує Чорноморську зернову ініціативу, спрямовану на сприяння безперешкодному морському трафіку українського зерна через один з трьох портів, визначених угодою. Про це заявив у вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає кореспондент Укрінформу.

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«Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи», - підкреслив Міллер.

Він зауважив, що це не є чимось новим, адже від самого початку, відколи «висохли чорнила» на вперше укладеній зерновій угоді Росія почала скаржитися та відкрито перешкоджати їй.

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«Ми повинні чітко розуміти, що тут діється: сторони домовилися забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства з трьох портів. Тепер Росія відмовляється пускати судна до одного з цих трьох, і це є явним порушенням їхніх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи»,- пояснив Міллер.

Він підкреслив, що таке перешкоджання та загрози вийти з угоди загрожують зростанням світових цін на продовольство та обмеження доступу до неї для країн, які найбільше залежать від зовнішнього постачання продуктів харчування. Це може створити серйозні проблеми для тих, хто найбільше потребує стабільного та доступного харчування.

«Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства»,- заявив речник Держдепартаменту США.

Раніше повідомлялося, що чорноморська зернова ініціатива продовжить діяти після 18 травня, попри попередні безуспішні переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.