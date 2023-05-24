Розвідка назвала топ-посадовців РФ, які перші у списку на ліквідацію

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням Сергій Суровікін і російські командири

Головне управління розвідки Міноборони України склало умовний список посадовців та військових РФ, яких бажає ліквідувати. На чолі російський диктатор Володимир Путін, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це заявив заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Welt.

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За його словами, лідер країни-агресорки Володимир Путін перебуває «на вершині списку» цілей Головного управління розвідки. «Путін зауважує, що ми всі ближче і ближче до нього наближаємося, але ще він боїться бути вбитим своїми», – сказав Скібіцький.

Він також додав, що також серед тих, кого хочуть усунути українські спецслужби є очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. «Ми намагаємось його вбити. Наш пріоритет – знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати», – сказав заступник голови розвідки.

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Скібіцький також згадав про так званого лідера Чечні Рамзана Кадирова. Так, у перші місяці повномасштабної війни він «був всюди», але зараз, за словами представника ГУР, він зрозумів, що стратегічно путінський режим уже програв.

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням Сергій Суровікін і російські командири, які заходили в Україну, думаючи, що вони будуть на параді.

У нього запитали, де проходить межа цього списку - чи розглядається можливість ліквідації цивільних, як олігархів чи пропагандистів. «Ми воюємо і це наші вороги. Якщо важлива фігура виробляє та фінансує для них зброю, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям... Згідно з міжнародними конвенціями, це є законною ціллю», – сказав представник української розвідки.

Триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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