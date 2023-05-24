Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка назвала топ-посадовців РФ, які перші у списку на ліквідацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка назвала топ-посадовців РФ, які перші у списку на ліквідацію
Лідер країни-агресорки Володимир Путін перебуває «на вершині списку»
колаж: ekhokavkaza.com

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням Сергій Суровікін і російські командири

Головне управління розвідки Міноборони України склало умовний список посадовців та військових РФ, яких бажає ліквідувати. На чолі російський диктатор Володимир Путін, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це заявив заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Welt.

За його словами, лідер країни-агресорки Володимир Путін перебуває «на вершині списку» цілей Головного управління розвідки.  «Путін зауважує, що ми всі ближче і ближче до нього наближаємося, але ще він боїться бути вбитим своїми», – сказав Скібіцький.

Він також додав, що також серед тих, кого хочуть усунути українські спецслужби є очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. «Ми намагаємось його вбити. Наш пріоритет – знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати», – сказав заступник голови розвідки.

Скібіцький також згадав про так званого лідера Чечні Рамзана Кадирова. Так, у перші місяці повномасштабної війни він «був всюди», але зараз, за словами представника ГУР, він зрозумів, що стратегічно путінський режим уже програв.

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням Сергій Суровікін і російські командири, які заходили в Україну, думаючи, що вони будуть на параді.

У нього запитали, де проходить межа цього списку - чи розглядається можливість ліквідації цивільних, як олігархів чи пропагандистів.  «Ми воюємо і це наші вороги. Якщо важлива фігура виробляє та фінансує для них зброю, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям... Згідно з міжнародними конвенціями, це є законною ціллю», – сказав представник української розвідки.

Триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Читайте також: В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням Сергій Суровікін і російські командири
Теги: міністр Міноборони путін путінський режим Сергій Шойгу диктатор розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додік назвав рішення Росії розпочати повномасштабне вторгнення «вимушеним»
Путін зустрівся з главою Республіки Сербської Мілорадом Додіком
Сьогодні, 14:24
Прем'єр-міністр Японії заперечив можливість вступу країни до НАТО найближчим часом
Прем'єр-міністр Японії відповів, чи планує країна стати членом НАТО
Сьогодні, 10:05
Путін вкотре вирішив розповісти, що Україну створив СРСР
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
Вчора, 22:11
Сі Цзіньпін тісно спілкується із Путіним
Китаю вдалось немислиме – посадити російського звіра на ланцюг
15 травня, 15:30
російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь Донецької області
Окупанти продовжують знищувати Маріуполь: названо шокуючу кількість знесених будинків
10 травня, 06:35
Кремль змінив плани щодо участі закордонних гостей
До Путіна на 9 травня приїде ще один президент
8 травня, 15:07
Окупанти діють відповідно до своїх можливостей
Міноборони пояснило особливість тактики російських окупантів
6 травня, 06:44
Софія відмовилася ділити одну сцену з росіянами
Юна українка, яка відмовилася виступати з росіянами в Італії, отримала нагороду МЗС (відео)
5 травня, 22:02
Путін не завершить війну, бо це означає його кінець як лідера
Контрнаступ України буде успішним. Але він не принесе перемоги
5 травня, 07:16

Політика

Розвідка назвала топ-посадовців РФ, які перші у списку на ліквідацію
Розвідка назвала топ-посадовців РФ, які перші у списку на ліквідацію
Росія відправляє строковиків охороняти Бєлгородську область – ЗМІ
Росія відправляє строковиків охороняти Бєлгородську область – ЗМІ
Польський генерал закликав готуватися до повстання Білорусі
Польський генерал закликав готуватися до повстання Білорусі
Терорист Гіркін назвав чергову важливу дату у війні з Україною
Терорист Гіркін назвав чергову важливу дату у війні з Україною
Путін зустрівся з главою Республіки Сербської Мілорадом Додіком
Путін зустрівся з главою Республіки Сербської Мілорадом Додіком
Лукашенко прибув до Москви на зустріч із Путіним
Лукашенко прибув до Москви на зустріч із Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
38K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
25K
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку
24K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
18K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
12K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Новини

Прем’єр-міністр Грузії пояснив, чому не вводитиме санкції проти РФ
Сьогодні, 15:13
На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Сьогодні, 12:43
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Сьогодні, 11:06
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту