Депортація українських дітей: Путін знову бреше

Путін також збрехав, що Росія нібито абсолютно легально вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями

Диктатор запевняє, що Кремль не проти возз'єднання вивезених дітей із їхніми сім'ями

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями. Про це Путін заявив на зустрічі з лідерами африканських країн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З приводу дітей. Діти – свята справа. Ми вивозили їх із зони конфлікту, рятуючи їхні життя і здоров'я. Ось що відбувалося. Ніхто не збирався ніяких дітей розлучати з сім'ями. Вивозили цілими дитбудинками», – заявив він.

За словами російського диктатора, вивезення українських дітей на територію РФ відбувалося легально.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Абсолютно легально, оскільки керівники дитбудинків були їхніми законними представниками. Ми ніколи не були проти, щоб діти возз'єднувалися з їхніми сім'ями. Якщо їхні родичі оголошувалися. Жодних перешкод ніколи не було і ніколи не буде», – розповів він.

Як повідомлялося, російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії