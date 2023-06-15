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Путін відвідає одну з країн НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін відвідає одну з країн НАТО
Путін хоче здійснити візит до Туреччини
фото: скриншот відео

Путін вперше покине територію РФ після оголошення його у міжнародний розшук

Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Туреччину, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Конкретні терміни візиту наразі невідомі.

«Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту (Путіну – «Главком») відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали», – заявив Ушаков.

Зазначимо, що це буде перший виїзд Путіна за межі РФ після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Напередодні деякі ЗМІ повідомляли, що диктатор може приїхати до Туреччини з нагоди до відкриття збудованої «Росатомом» атомної електростанції «Аккую» та  інавгурації Ердогана у червні, але тоді цього так і не відбулося.

Нагадаємо, глава Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та президент Уганди Йовері Мусевені відмовилися їхати до Росії та зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним, якого зажадав заарештувати Міжнародний кримінальний суд.

До слова, глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступить на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), запрошення на який проігнорували навіть друзі Путіна.

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Теги: путін диктатор Туреччина

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