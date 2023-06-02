Правду приховують. Путін вірить, що Росія знищила Patriot в Україні

16 травня РФ заявила, що їй вдалося знищити п’ять пускових установок Patriot і радіолокаційну станцію

Путін вже одержав від військового керівництва інформацію про ліквідацію комплексу

Російські окупанти безуспішно намагаються визначити місцезнаходження американських комплексів ППО Patriot в Україні, але всі спроби були безуспішними. Про це написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

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Російський диктатор Володимир Путін, на думку Анушаускаса, вже одержав від військового керівництва інформацію про ліквідацію комплексу.

«Офіційна версія вже лежить у Путіна на столі – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду», – сказав міністр.

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Нагадаємо, раніше росіяни поширили брехню про те, що 16 травня їм вдалося знищити п’ять пускових установок Patriot і радіолокаційну станцію.

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг повідомила, що система ППО Patriot справді була пошкоджена внаслідок ракетної атаки у ніч на 16 травня.

До слова, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.