Шойгу хоче збільшити армію: до чого готуватися українцям

Кремль робить вигляд, що досі тримає усю владу в Росії у своїх руках

2 червня начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ генерал Євгеній Бурдинський повідомив про плани створити дві армії та два військові округи у 2023 році. Проте про необхідність створити Московський та Ленінградський військові округи говорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу ще у грудні 2022 року. Тоді він пояснив це прагненням НАТО наростити військовий потенціал за рахунок Фінляндії та Швеції, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Тоді ж Шойгу заявив, що необхідно збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб. У серпні Путін встановив її штатну чисельність у кількості трохи більш як 2 млн осіб, із них 1,15 млн – військові. Проте це не є великою загрозою для України, тому що до збільшення штатної чисельності потрібно додати і збільшення військово-промислового комплексу, який значно скоротився.

«В умовах критичного всебічного дефіциту – кількість нового путінського війська аж ніяк не конвертується в його якість. Воно вже зараз практично не здатне до сучасного формату ведення бойових дій (що доводять пропозиції бомбити з повітря власну Бєлгородську область)», – йдеться у повідомленні.

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До новостворених «столичних» округів вливатимуть залишки ресурсів. Якщо не вистачить – за рахунок інших напрямків. Саме тому Шебекіно, що у Білгородській області, наказано терпіти. Кремль вже розуміє, що утримати всю Росію для нього буде проблематично і тому готується до часткового обвалення країни. А влада у Москві забезпечує за усталеною російською традицією видимість влади в усій державі.

Від грудневого проголошення «необхідності створити» нові округи до червневого оголошення «планів їх створити» в Росії пройшло лише півроку. З такими «шаленими темпами реагування на зовнішні загрози» до НАТО встигне приєднатися вже не тільки Швеція. І в Москві це добре розуміють.

Саме тому офіційний представник Кремля Пєсков заявив, що «Путін відкритий до будь-яких контактів, які допоможуть досягти цілей Росії».

«Подібні пропозиції лунають тільки тоді, коли повністю втрачена ініціатива. Цього не приховує й Пєсков, коли пояснює, що «СВО буде продовжена, щоб запобігти обстрілам російської території».З огляду на «обговорення необхідності створення планів щодо двох нових округів» протягом першої половини 2023-го, Кремль зараз бореться за другу половину року. І хто зна, можливо, за цей час буде сформульована наступна (і остання?) «цель СВО»: припинити обстріли Москви», – зазначають аналітики.

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З тієї ж риторики і заява голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Карасіна (14 років був заступником очільника МЗС РФ, а до цього – п'ять років послом у Лондоні – «Главком») про те, що «Москва вивчає способи досягти цілей СВО в Україні не лише на полі бою…».

Відповідь на всі ці ініціативи відома і лише одна – жодних переговорів за спиною України. Про що неодноразово на всіх дипломатичних рівнях казав не тільки Київ, а країни-партнери. З військової точки зору, дивно пропонувати врегулювання, коли з наступальним потенціалом Росії все ясно, і залишилося тільки остаточно перевірити оборонний. Перманентно цей процес триває зараз. Наприклад, демонстративним запрошенням губернатора Бєлгородської області на переговори у Новій Таволжанці. Росія вимушена йти на крайні кроки.

Нагадаємо, що російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна. На федеральному телеканалі РФ показали сюжет про те, як Путін нібито не спав цілу добу під час відвідування тимчасово окупованої частини України, а спав лише декілька хвилин на добу та почував себе просто чудово.