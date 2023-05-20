Ексрозвідник розкрив таємницю хвороби Лукашенка

Білоруський диктатор навмисне продемонстрував, що навіть рухатися не може по Красній площі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відійти у тінь і скористався своїм нездужанням, щоб відсторонитися від Путіна. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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«У нього була реальна хвороба, але він її використав як фактор, що він не може брати участь в активних оборонних координаційних заходах. Він відійшов на деякий період у тінь, особливо в період, коли треба було вирішувати питання про якісь стратегічні зміни із задіянням самої Білорусі, її збройних сил. Лукашенко відійшов на другий план під виглядом хвороби», – пояснив експерт.

За словами Маломужа, білоруський диктатор навмисне продемонстрував, що навіть рухатися не може по Красній площі і змушений відвідувати у Білорусі медичні центри.

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«Знаючи Лукашенка і ситуацію, яка там (у Білорусі), ніколи б він не показував, що відвідує медичний центр. Це демонстрація – Росії показує, що він хворий і недієздатний», – припускає ексрозвідник.

Водночас Микола Маломуж зауважив, що така гра із Кремлем може вилізти боком Лукашенкові, якого у Москві можуть списати та замінити на когось іншого, ще більш лояльного.

«Наприклад, секретаря Радбезу (Республіки Білорусь, – ред.), який вважається громадянином Білорусі, але повністю контрольований Росією і (також) є громадянином РФ. Так само міністр оборони, глава КДБ – блок на заміну є», – вважає колишній розвідник.

Саме тому, на думку Маломужа, Лукашенко намагається не перестаратися зі своєю хворобою.

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«З одного боку Лукашенко хворіє і маніпулює, що він не може брати участь у підготовчих операціях щодо агресії, передаванні ядерної зброї. Він паузу робить. А з іншого боку – він бачить, що якщо буде дуже хворіти, його замінять на генералів, а він буде на тому світі», – резюмував експерт.

Раніше розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін.

Нагадаємо, виступ Лукашенка на дні прапора, герба і гімну Білорусі в неділю, 14 травня, зачитував прем'єр-міністр Роман Головченко.

Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня після того, як на параді в Москві він мав нездоровий вигляд, не пішов пішки покладати квіти і не був присутній на сніданку у президента РФ Володимира Путіна з іноземними лідерами, які прибули на парад. Також білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка.

15 травня Лукашенко після чуток про хворобу вперше з’явився на публіці