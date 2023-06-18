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Лідери Африки закликали Путіна припинити агресію. Диктатор відповів черговими вигадками

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Лідери Африки закликали Путіна припинити агресію. Диктатор відповів черговими вигадками
Російський диктатор Володимир Путін та президент ПАР Сиріл Рамафоса
фото: Reuters

Путін звинувачує Україну в небажанні вести переговори

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що настав час припинити війну в Україні. На це президент РФ відповів, ніби це Київ, а не Москва відмовляється від мирних переговорів. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Рамафоса сказав диктатору, що пропозиції африканських держав щодо врегулювання ситуації в Україні будуються на 10 елементах, які були представлені напередодні в Києві, під час зустрічі африканської делегації з президентом Володимиром Зеленським.

На ці «мирні ідеї» Путін відповів черговою порцієї пропаганди.

«Не ми (Росія – «Главком»), а керівництво України оголосило про те, що воно не вестиме жодних переговорів. Більше того, чинний президент України підписав відповідний декрет, який забороняє вести ці переговори. Тому я розумію вашу занепокоєність, поділяю її, і, безумовно, ми готові розглянути будь-які ваші пропозиції, але ми не відмовлялися від переговорів. Відмовилася українська сторона. Декрет навіть видали. Ну, чого ж від нас хочуть?», – сказав він.

Диктатор показав африканським лідерам документ, який обговорювали торік Україна і Росія за підсумками переговорів у Стамбулі до відступу російської армії з Бучі та розкриття численних злочинів окупаційних військ.

«Але після того, як ми, як і обіцяли, відвели війська від Києва, київська влада, як зазвичай роблять, їх господарі, викинули це всі на звалище історії. Вони відмовилися від цього. Де гарантії, що вони й надалі не відмовлятимуться від якихось інших домовленостей?», – заявив Путін. 

Нагадаємо, 17 червня лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Делегація говорила про врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбулася в Санкт-Петербурзі. 

Як повідомлялося, Путін намагався переконати африканську делегацію, яка перебувала в Росії з візитом, у логічності війни проти України та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.

Теги: росія путін Україна переговори Південно-Африканська республіка

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