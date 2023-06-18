Лідери Африки закликали Путіна припинити агресію. Диктатор відповів черговими вигадками

Путін звинувачує Україну в небажанні вести переговори

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що настав час припинити війну в Україні. На це президент РФ відповів, ніби це Київ, а не Москва відмовляється від мирних переговорів. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

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Рамафоса сказав диктатору, що пропозиції африканських держав щодо врегулювання ситуації в Україні будуються на 10 елементах, які були представлені напередодні в Києві, під час зустрічі африканської делегації з президентом Володимиром Зеленським.

На ці «мирні ідеї» Путін відповів черговою порцієї пропаганди.

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«Не ми (Росія – «Главком»), а керівництво України оголосило про те, що воно не вестиме жодних переговорів. Більше того, чинний президент України підписав відповідний декрет, який забороняє вести ці переговори. Тому я розумію вашу занепокоєність, поділяю її, і, безумовно, ми готові розглянути будь-які ваші пропозиції, але ми не відмовлялися від переговорів. Відмовилася українська сторона. Декрет навіть видали. Ну, чого ж від нас хочуть?», – сказав він.

Диктатор показав африканським лідерам документ, який обговорювали торік Україна і Росія за підсумками переговорів у Стамбулі до відступу російської армії з Бучі та розкриття численних злочинів окупаційних військ.

«Але після того, як ми, як і обіцяли, відвели війська від Києва, київська влада, як зазвичай роблять, їх господарі, викинули це всі на звалище історії. Вони відмовилися від цього. Де гарантії, що вони й надалі не відмовлятимуться від якихось інших домовленостей?», – заявив Путін.

Нагадаємо, 17 червня лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Делегація говорила про врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбулася в Санкт-Петербурзі.

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Як повідомлялося, Путін намагався переконати африканську делегацію, яка перебувала в Росії з візитом, у логічності війни проти України та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.